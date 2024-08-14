Миллионы под проценты: жительницу Косшы арестовали по подозрению в мошенничестве

Шесть человек утверждают, что стали жертвами преступных схем жительницы Косшы. Они были уверены, что дают деньги под проценты успешной бизнесвумен, но расчёта так и не дождались. Суммы исчисляются миллионами. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере" и взяла предпринимательницу под стражу, однако родные подозреваемой утверждают, что ни о каком мошенничестве речь не идёт. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал все стороны.

"В общей сложности передала 5 млн тенге"

К корреспонденту обратились несколько человек, которые, по их словам, стали жертвой мошенничества. Все истории примерно схожи между собой: они давали деньги под проценты предпринимательнице из Косшы Б., однако полный расчёт так и не состоялся. Потерпевшие обрисовали ещё одну схему, но о ней речь пойдет немного позже.

Так, например, жительница пристоличного городка Анель Сыздыкова рассказала, что в общей сложности передала Б. 5 миллионов тенге. 23 мая этого года ей позвонил местный хорошо знакомый ей нотариус.

"Он сообщил мне о своей знакомой, которая занимается изготовлением морозильных камер и витрин, что цех у неё находится в Алматы. Через несколько минут мне перезвонила сама бизнесвумен. Мы поехали с ней к этому же нотариусу, где оформили договор займа в размере 1 млн 40 тысяч тенге на срок до 31 мая. Деньги она вернула в срок, но 3 июня попросила уже 2,5 миллиона – до 27 июня. Пояснила, что у неё заказали большую партию витрин, и ей нужны финансовые средства для материала. Мы снова составили договор займа у того же нотариуса на сумму 3 млн 250 тыс. 24 числа, когда подходил срок возврата денег, Б. попросила ещё 2 миллиона. У меня такой суммы не было, я передала 1,5 млн тенге – она заверила, что 27 июня вернёт полную сумму долга 5,2 миллиона", – рассказала Анель Сыздыкова.

Однако в назначенный день деньги, по её словам, возвращены не были. Предпринимательница и её дочь О. просили подождать, а потом перестали поднимать трубки. При этом трубки нотариуса они, по словам потерпевшей, поднимали.

"24 июля мне позвонил мужчина, который оказался потерпевшим от них по той же схеме, что и я. А вскоре выяснилось, что нас ещё больше, а именно девять. В данный момент коллективное заявление в прокуратуру города Косшы мы написали в количестве шесть человек. Полиция возбудила уголовное дело", – добавила Анель.

Она подчеркнула, что одна воспитывает троих детей, младшему из которых 11 месяцев, жильё снимает.

"Я хотела подзаработать, деньги набрала в кредит, чтобы давать под проценты и встать на ноги. Но в итоге оказалась в труднейшем финансовом положении", – сетует молодая женщина.

"Обманом завладели моими 23 миллионами"

Данияр Иманалин рассказал, что также является потерпевшим от действий вышеуказанных лиц.

"Они обманным путём завладели моими деньгами в общей сумме 23 миллиона. Деньги брали якобы под производство, но, как выяснилось, на сегодняшний день никакого производства у них нет. То есть меня обманывали на протяжении полугода, кормили "завтраками". На сегодня уголовное дело заведено, но они ходят на свободе. Думаю, другие граждане тоже могут стать жертвами мошенничества", – говорит мужчина.

Максат Ахметов рассказал о второй схеме, жертвой которой стал он сам.

"Б. представилась сотрудником фонда поддержки предпринимательства "Даму", предлагала консалтинговые услуги по кредитованию, утверждала, что у неё есть связи в банках. Просила предоплату в размере 6 млн тенге, которые я ей передал, что подтверждается банковскими переводами на её имя", – отметил Ахметов.

По словам потерпевших, они несколько раз приезжали к дому подозреваемой в Косшы.

"Но на просьбы открыть дверь, выйти к нам, объяснить ситуацию, вернуть деньги, никакой реакции не было. Более того, две бойцовские собаки лежат на территории коттеджа без привязи", – добавили кредиторы.

Также они отметили, что у матери и дочери этот дом – не единственная недвижимость.

"В "деле" были и другие лица"

По словам потерпевших, общая сумма ущерба в отношении девяти лиц составляет порядка 150 млн тенге. Однако на сегодня, по данным правоохранительных органов, их официально шестеро, а сумма ущерба – около 60 миллионов.

"Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество, совершённое в крупном размере в отношении двух или более лиц). Уголовное дело находится в производстве следственного отделения отдела полиции города Косшы. В качестве потерпевших по делу признаны шесть человек, общий ущерб составляет порядка 60 млн тенге. В рамках досудебного расследования установлено подозреваемое лицо. Иная информация о ходе расследования данного уголовного дела, разглашению не подлежит", – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Стражи порядка не уточнили меру пресечения – как стало известно корреспонденту, на днях подозреваемую взяли под арест. Отметим, мошенничество в крупном размере в отношении двух и более лиц наказывается ограничением либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет, с конфискацией имущества.

Есть ещё один момент в этой истории. Потерпевшие настаивают, что в действиях Б. участвовал ряд сторонних лиц – кроме нотариуса, это сотрудники госучреждений, фонда и банков. Они назвали имена и должности, предоставили голосовые сообщения и переписки. В этих материалах предстоит разбираться правоохранительным органам. При этом пострадавшие отмечают, что в схеме также замешаны некоторые родственники подозреваемой, которые завлекали потенциальных займодателей. Более того, они назвали имена, марки и номера автомашин, на которых те приезжали на "деловые" встречи.

В департаменте полиции уточнили, что проверяют родственников подозреваемого лица на причастность к данному преступлению.

"Потерпевшие умалчивают о выплатах"

Корреспондент BaigeNews также обратилась за комментарием к представителям подозреваемой стороны. По убеждению дочери О., кредиторы кривят душой.

"Сейчас проводится расследование по делу в отношении моей мамы, её обвиняют в мошенничестве, хотя этому нет места быть. Данияр Иманалин и Алихан Токтыбаев утверждают, что она не выполняет обязательства по договорам займа и ни разу не осуществляла выплаты по этим договорам. Однако у нас есть доказательства обратного. Иманалин и Токтыбаев вводят следствие в заблуждение, предоставляют ему ложную информацию. Выплаты они получали при неоднократных встречах, заранее просив подготовить денежные средства наличными, чтобы не было чеков и фактов передачи денег. Наша ошибка была в том, что после осуществления выплат мы не делали отметки о выплате у нотариуса. В связи с этим мы хотим привлечь их к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество. Встречное заявление на них уже было подано 9 августа этого года", – подчеркнула молодая женщина.

Не соответствует действительности, по её мнению, и озвученная сумма ущерба.