Миллионы переплатили жители Жанаозена за услугу по вывозу мусора
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В Жанаозене завышали стоимость услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
"Так, общая стоимость за данные услуги формируется за счёт суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата. В частности, тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора. При этом установлено, что с ноября 2023 года сортировка твёрдых бытовых отходов фактически не осуществлялась. Таким образом, более 152 тысяч потребителей, в том числе 1556 субъектов бизнеса, излишне оплатили услуги на общую сумму 117 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.
По акту прокурорского надзора взимание тарифа за сортировку мусора прекращено, производится перерасчёт необоснованно взысканных сумм.
Виновное должностное лицо акимата Жанаозена привлечено к дисциплинарной ответственности.
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