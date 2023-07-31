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Миллионы на ветер: как выглядят скандальные долгострои Акмолинской области
Среди долгожданных объектов строительства и реконструкции есть важные и стратегические. Так, учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау, который объединит в себе школу и детсад, ребятишки ждали семь лет. Набережную горожане получили, но она пока не сдана в эксплуатацию, что влечёт за собой массу неудобств. На территории Парка борцам революции стройка ведётся восьмой год. Точнее, сейчас её приостановили. И уже более полугода, как прошли сроки сдачи хоккейного корта в селе Койгельды Аршалынского района. Обзор по проблемным и "непонятным" объектам Акмолинской области в репортаже BaigeNews.kz.
Школа
Учебно-воспитательный комплекс – чемпион среди долгостроев Акмолинской области. Жители микрорайона Кулагер в Кокшетау ждали его шесть лет.
Объект образования начали строить в 2016 году. Первоначально планировалось, что его сдадут в конце 2017-го. Но что-то пошло не так.
Сначала вдруг дал трещину фундамент – строители сняли его и попытались укрепить грунт, но должного эффекта это не дало. Тогда компания-подрядчик сослалась на ошибку проектировщика. Далее взамен ленточного фундамента укладывали сваи, а это привело к новым затратам.
Все эти годы работы на объекте периодически замирали – по разным причинам. В мае 2021 года он перешёл от городского к областному управлению строительства. Подрядчика пришлось заменить. Новый выполнил работы внутри здания, по новой уложил брусчатку перед зданием и заасфальтировал подъезд к школе, переделал футбольное поле. Остались кое-какие мелочи, в том числе по благоустройству территории. 1 сентября комплекс распахнёт свои двери для ребятишек, обещают строители.
По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, учебно-воспитательный комплекс будет полностью казахскоязычным. Его проектная мощность – 312 мест и мини-центр на 80. Последний рассчитан на четыре группы по 20 детей в каждой. Примерное количество всех работников – 80-100.
"На данный момент мы получили около 250 резюме. Конкурс на вакантные места ожидается в начале августа", – уточнили в ведомстве.
Набережная Кокшетау
Разговоры вокруг этого амбициозного проекта в Кокшетау набили оскомину. Напомним, набережная обошлась бюджету в почти полтора миллиарда тенге, кругленькую сумму выделили из республиканской казны. Строили её в преддверии Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который в 2021 году состоялся онлайн.
Строили в несколько этапов. Сегодня это самое популярное место для отдыха, вечернего времяпрепровождения, свиданий, детских развлечений, прогулок и занятий спортом, фотосессий и видеосъёмок.
Теперь в летние жаркие дни в местном озере Копа можно купаться с большим комфортом, нежели прежде. Вдоль побережья уложена брусчатка; установлены урны, скамейки и фонари; обустроены амфитеатр, спортивные и детские игровые площадки, воркаут-зона. Романтики локации добавляют деревянные пирсы.
А предприниматели расставили батуты, бассейны и аттракционы, ларьки с мороженым, попкорном и сладкой ватой. Услуг пока немного, но все они сейчас, летом, особенно востребованы.
И всё бы ничего, но объект до сих пор не принят акиматом на баланс города. Это значит, что акт ввода объекта ещё не подписан. А не подписан из-за недоделок и некачественной работы. Например, кое-где есть явный брак по брусчатке, пирс нужно довести до ума, не все малые архитектурные формы установлены, саженцы берёзы так и не прижились… На самом деле мелких и более серьёзных недоделок здесь много, их видно невооружённым глазом.
Из-за проблем с подрядчиком у горожан и гостей Кокшетау всё это время были сложности с туалетом. Четыре стационарные уборные до недавнего времени были постоянно закрыты, и отдыхающие решали свою деликатную проблему, как могли. Вот один из вариантов – ветвистое дерево, которое служило укрытием.
К счастью, больше месяца назад два туалета – по многочисленным просьбам жителей – акимату пришлось всё-таки открыть. Цена услуги – 100 тенге.
Отношения с подрядчиком – компания "ПавлодарЭнергоМонтаж" – сложились непростые. Сначала всё шло вроде как неплохо, и руководство ТОО в красках рассказывало, как здесь всё будет замечательно. И даже обещало закруглиться раньше срока. А потом стали выявляться недоработки и откровенные косяки. Заказчик стал задавать вопросы, подрядчику это, судя по всему, надоело, и он пропал.
"Мы сейчас судимся с этими деятелями. Компания раньше пряталась, сейчас мы уже сделали её недобросовестной. Это значит, что она не может участвовать в госзакупках", – сообщил по телефону аким г. Кокшетау Бауржан Гайса.
Сейчас вопрос стоит по сумме "недоделанных" работ. Акимат города оценивают её приблизительно в 30-40 миллионов тенге. Но точный ответ на этот вопрос может дать специальная экспертиза.
"Суд назначил "астанинскую" экспертизу проделанных работ, но там запросили за работу 10 миллионов тенге. Мы эту сумму должны оплатить напополам с подрядчиком. Но это и для нас, и для них дорого. Поэтому мы по новой иск подали – чтобы назначили экспертизу в Кокшетау. Эту сумму "недоделанных работ – прим. авт.) подрядчик будет либо возвращать в бюджет города, либо выполнять эти работы, завершать их", – пояснил, в свою очередь, руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адлет Рахимжанов.
Попутно чиновник отметил, что, пока набережная не принята на баланс, все объекты бизнеса (те же батуты, карусели, продажа еды и напитков и т.д.) работают на этой территории незаконно.
"Мы никому разрешения не давали и в отношении этих предпринимателей направили письма в управлении полиции города. Предварительно они также получили уведомления. В прошлом году была такая же проблема – предприимчивых граждан пришлось прогонять через суд. По закону: пока горакимат не примет набережную на свой баланс, ничего не должно работать", – подчеркнул Рахимжанов.
Полиция региона также в свою очередь прокомментировала ситуацию.
"Занятие незаконной предпринимательской деятельностью – это не наши статьи. Полиция обеспечивает охрану правопорядка. Какие предприниматели работают, есть ли у них лицензия, сдана ли набережная в эксплуатацию – такими сведениями наше ведомство не располагает. Проверять их деятельность в вопросах их регистрации мы также не уполномочены", – прокомментировали, в свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Получается, ответственных нет. Между тем, на тех же батутах можно видеть стихийно разложенные провода. В случае непогоды, грозы и молнии, гарантии, что не случится трагедия, нет. И тогда люди по привычке начнут пенять на акимат. С другой стороны, удивительно, что у местных исполнительных органов не хватает авторитета, чтобы навести порядок на самой популярной локации.
"Пока объект не сдан, мы юридически не можем ни с кем заключать договора. Сейчас "добьём" с "ПавлодарЭнергоМонтаж" – он либо будет устранять недоработки, либо вернём деньги и будем объявлять конкурс на нового подрядчика. Работы осталось немного: два участка набережной закончили, остался третий – от Болашак сарайы и дальше. Там просто пешеходная дорожка, освещение, озеленение", – заключил Бауржан Гайса.
Территория экс-флагштока
К слову, это далеко не единственный проект, который безжалостно завалил "ПавлодарЭнергоМонтаж". Территория бывшего флагштока, где поработала эта компания, и сегодня выглядит довольно жалко. Местные власти, по-видимому, так и не добившись, когда подрядчики сделают здесь всё, как надо, перенесли флагшток на сопку и разместили госсимвол на стометровой высоте.
"Лестницу на бывшую территорию флагштока еле-еле доделали. Они сдали объект, мы добиваем. Сделали, правда, как попало", – констатировал аким города.
Лестница и впрямь выглядит из рук вон плохо. Треснувшая, а местами и вовсе массово отвалившаяся плитка гарантирует не комфорт и эстетическое удовольствие, а, скорее, раздражение и вывих ноги.
Впрочем, эстетики не добавляет и остальной антураж локации: стойка для алтыбақан без самой качели, разбитые фонари, надписи на плитах, пробившая сквозь брусчатку трава и заросшие сорняком цветные клумбы… В целом территория выглядит неуютной и неопрятной.
Напомним, к 175-летию Абая здесь планировали установить памятник великому учёному и мыслителю. Кто-то из местных журналистов даже видел своими глазами эскизный проект и макет, мини-версию монумента в полный рост. Вроде как объявляли творческий конкурс среди скульпторов.
Но объекта культуры нет по сей день. Возможно, власти решили не осквернять память первого классика казахской письменной литературы столь унылой локацией. Поэтому пока что это место – памятник разве что безалаберности и выброшенным на ветер бюджетным миллионам…
Парк борцам революции
Ещё один долгострой Акмолинской области. Центральный объект парка некогда имел длинное название – монумент "Борцам за установление советской власти в Кокчетавском уезде в 1918 году". Скульптурная группа состояла из трёх железобетонных фигур на высоком постаменте. В информации Музея истории города Кокшетау отмечается, памятник устанавливали в далёком 1967 году на деньги трудящихся, на местном приборостроительном заводе.
В народе это место называют парком борцам революции и уточняют, мол, "где детская железная дорога". Детская железная дорога здесь и в самом деле была. Старожилы вспоминают, как ребятня любила кататься на ней бесплатно.
Восемь лет назад местные власти решились вдохнуть в огромную территорию – 24 гектара – новую жизнь. С тех пор здесь ведутся работы по реконструкции. Ведутся, надо признать, ни шатко, ни валко. За эти годы менялся и сам проект, и его цена. Сроки сдачи тоже постоянно корректировались. Одно из последних обещаний – второе полугодие 2022-го. Однако на дворе 2023-й, а реальность по-прежнему очень сильно отличается от красивых эскизов. В акимате Кокшетау пояснили, что на этот раз причина задержки – в ценовой корректировке.
"Проект корректируется, и добьём его, – сообщил глава города Бауржан Гайса. – Там тоже подрядчик "завтраками кормит", обещает. Объект сделан, осталось чуть-чуть совсем. Когда проект долго тянется, неизбежно встаёт вопрос с удорожанием. Они не делают своевременно, потом денег не хватает, чтобы доделать".
На сегодня генподрядные организации столкнулись с резким повышением цен на строительные материалы в Казахстане. Назрела необходимость пересмотреть сметные расценки на расценки 2023 года, заявили в городском отделе строительства.
В последней редакции проект получит название "Алаш арыстары", поэтому в него включили монумент с изображением ведущих лиц Алаш Орды, интеллигенции 30-х годов XX века.
Уточняется, что после корректировки проект предположительно подорожает на почти 319 миллионов тенге. К слову, изначально на проект выделялось 806,5 миллионов. Также в этом году из городского бюджета выделено 33,2 млн.
"Выполнены работы по строительству здания спортивно-бытового комплекса, общественного туалета, подведению наружных инженерных сетей тепло-, водо- и электроснабжения, канализации, освещения, телефонизации, смонтировано ограждение, выполнено покрытие брусчаткой", – уточнили в отделе строительства.
Каким нарисовали проект на бумаге? И что мы видим сегодня, спустя восемь лет после начала стройки?
Во-первых, он предполагает наличие лыжероллерной трассы.
"Её маршрут огибает всю южную часть парка, начиная с западной стороны и замыкая на восточной", – уточняется в эскизном проекте.
Но мы лыжероллерной трассы пока не увидели. Или её не доделали.
"Входная группа состоит из массивной арки, оформленной в строгом архитектурном стиле. Отделочный материал – травертин бежевый. У входа наблюдаются основные монументальные парки, расположенные на возвышенности…"
Входная арка есть, но вид парка, открывающийся за ними, скорее удручает, чем вызывает восхищение. О монументальности зелёных насаждений пока остаётся только мечтать.
"Зона летнего кафе удобно расположена у входной группы и прилегающей территорией для парковки. Детская игровая площадка будет прекрасным местом для времяпрепровождения с детьми. Игровые зоны оснащены самыми современными и необходимыми элементами для игр и отдыха. Учтены все меры безопасности, в том числе и мягкое покрытие".
Летнего кафе нет, что неудивительно: парк ещё не завершён. А вот детская игровая площадка есть, здесь полным ходом играют дети. Про "безопасное мягкое покрытие", – конечно, очень даже спорно. Как, впрочем, и про "самые современные" развлечения. Ободранное покрытие может говорить как о неаккуратной эксплуатации посетителями парка и даже о вандализме, так и о некачественных материалах.
В эскизном проекте предусмотрены воркаут- и баскетбольная площадки, футбольное поле. Первое – есть, второго и третьего пока нет.
К слову, о природе как месте притяжения. Неплохо бы придать тот самый "монументальный вид" как непосредственно парку, так и растущим хаотично вокруг деревьям. Потому что на сегодня они огорчают своей неряшливостью. Ну, и раз уж зашла о порядке, упомянем о разбросанном тут и там строительном мусоре – обломках кирпичей и брусчатке, металлических штырях, досках и непонятных проводах. Напомним, несмотря на то, что проект ещё не сдан, здесь вовсю играет ребятня.
И в продолжение темы о зелени. По проекту здесь задуманы клён татарский, ель голубая, сосна обыкновенная, яблоня сибирская, берёза бородавчатая, сирень венгерская, жимолость татарская. Но пока мы видим не прижившиеся пожелтевшие кустики.
В самом сердце парка расположится площадь для мероприятий, со сценой. Ну и, наконец, центральным элементом здесь станет памятник, посвящённый Алаш Орде.
"Оркестр монумента выполнен в форме полукруга с электронными информационными блоками. Это позволит посетителям погрузиться в историю Казахстана того времени", – обещают эскизы.
Хоккейный корт в Койгельды
А в селе Койгельды Аршалынского района ждут хоккейный корт. Оказывается, этот аул – единственный в Казахстане, где так массово и профессионально занимаются хоккеем. История местного клуба с одноимённым названием насчитывает без малого полвека, с 1974 года. Эта команда – десятикратный чемпион любительской хоккейной лиги "Астана". Бронзовые призёры по Казахстану, в этом году заняли третье место. Международный турнир проводился в Астане, сорок процентов команды Акмолинской области – койгельдинцы. Заняли первое место. Шорт-треком в селе тоже увлекаются.
Среди воспитанников местного клуба есть те, кто защищает честь казахстанской сборной по хоккею.
"Наша гордость – Самат и Саян Данияровы. Первый играет в "Барысе", а его брат уехал в Россию заключать контракт. Фатима Китайбекова играла за Казахстан в Азиатских играх, на чемпионате мира. Среди подрастающих ребят много подающих надежд", – рассказывает местный житель Кайрат Китайбеков.
Он возглавляет местное "селообразующее" ТОО "Койгельды Астык" и является тренером и по совместительству спонсором клуба. Поэтому занятия в клубе, сборы, обмундирование для здешних воспитанников абсолютно бесплатное. Встают на коньки и начинают играть в хоккей аульские дети лет с пяти. А самым возрастным игрокам – под 60.
"В позапрошлом году специалисты из России приезжали, опыт перенимали. Они сами в шоке были", – делится тренер.
Поэтому новый, крытый хоккейный корт для жителей этого населённого пункта – объект стратегический. Его вроде как начали строить в 2022-м, обещали сдать к концу года. Но подрядчик оказался недобросовестным – воз и ныне там.
Фото: Руслан Шамкенов.
Новый корт решили строить на месте старого, открытого. Ему, к слову, 49 лет.
"Занимались только зимой, а хотели – круглый год. Как лучше хотели, а получилось как всегда. К властям претензий нет: аким области Ермек Маржикпаев приезжал, пообещал – и в тот же год выделил деньги. Но вот не повезло с подрядчиком, он за полгода только территорию огородил, да "стаканы" залил. Видели на объекте только двоих рабочих. Да и ограждение то опасно для здоровья и жизни людей. Оно из профлиста, половина отлетело, по всей деревне летало. Мы об этом сколько писали – даже не приедут сделать его", – сетует Кайрат Китайбеков.
Лёд местным хоккеистам нужен, как воздух.
"Мы вначале просили застройщиков, чтобы не подвели. Предупреждали, что контракты заключены с тренерами, они сейчас остались без работы, в городе устроились. А обещали, что зимний сезон не пропустим. Мол, к зиме коробку обязательно поставим, на 2023 год останутся уже, можно сказать, детали. Детей родители вынуждены тоже в город возить. Кому-то сложно, несколько семей переехали. А ведь мы мечтали, что с новым крытым кортом откроем детскую школу олимпийского резерва. Думали собрать ребятишек из окрестных сёл, тренировать у себя. Под угрозой оказалось наше хоккейное будущее", – расстраивается тренер.
Официальная причина задержки строительства – удорожание стройматериалов, корректировка проекта. Но койгельдинцы уверены, причина в недобропорядочности застройщика.
По информации отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района, стоимость проекта ориентировочно составляет 320 миллионов тенге, из этой суммы подрядной компании – ТОО "ТенгизИнвестСтрой" – выплачено 90 миллионов. Работы должны были начаться во втором и завершиться в четвёртом квартале прошлого года. С июня 2022-го строители, по информации ведомства, действительно, только поставили временное ограждение и залили "стаканы".
В июне этого года госорган подал иск в суд для внесения подрядной компании в реестр недобросовестных поставщиков услуг, а также о взыскании неустойки.
"До того, пока мы подали иск, подрядчиком не производились никакие работы на объекте. Также не был предоставлен график производства работ. На сегодня судом иск удовлетворён, теперь ожидаем вступления в силу данного решения. Я так понимаю, после этого мы будем искать новую подрядную организацию. Будет объявлен конкурс для завершения строительства", – отметил и.о. руководителя отдела Олжас Садуов.
Предположить, когда людям ждать заветного корта, собеседник затруднился. Ведь судебные тяжбы нередко затягиваются на год и два. Это-то и расстраивает больше всего жителей села. Они намерены писать письмо министру спорта, но что это изменит – вопрос риторический…
Котельная в Зеренде
В курортном посёлке Зеренда в 2021 году построили котельную с теплотрассой на 19,5 гКал. Тогда заявлялось, что её мощность способна покрыть 195 тысяч кв. метров – по сути, весь районный центр. Стратегический объект бюджету обошёлся в 850 миллионов тенге. В конце марта металлоконструкция новой теплотрассы рухнула: оказалось, весенними водами подмыло стойки труб. Тогда без тепла на несколько часов без тепла остались около пятисот абонентов, в том числе шесть социальных объектов. Местные службы оперативно подключили старую котельную, а пострадавший участок теплотрассы восстанавливала фирма-подрядчик.
Впрочем, это далеко не единственная и далеко не главная претензия акимата Зеренды к компании. Местный исполнительный орган подал претензионные иски в суд. Ответчику придётся либо устранить нарушения и недоработки, либо вернуть все 850 миллионов. Второе, понятное дело, слишком хлопотно и сложно для обеих сторон.
Аким Зерендинского района Асен Жаксылыков в телефонном разговоре сообщил, что разбирательства продолжаются. И даже примерные сроки разрешения вопроса районные власти назвать не берутся.
Фото Асель Турар.
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