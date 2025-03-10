После того, как стая собак загрызла двухлетнюю девочку, глава МВД Турции пообещал в полной мере применить закон об удалении с улиц миллионов бродячих собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Закон обязывает муниципалитеты собирать бездомных собак, вакцинировать и стерилизовать их, а затем предлагать для "усыновления". Опасные или неизлечимо больные животные подлежат эвтаназии. Закон, принятый в прошлом году, до сих пор выполнялся частично.

Требование к исполнению закона в Турции усилилось после того, как двухлетнюю сирийскую девочку Рану Эль Селчи загрызли 10 бродячих собак.

Инцидент произошел в Конье. На маленькую Рану, которая вместе с семьей гостила у родственников, напала стая бродячих собак. Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу, где Рана скончалась.

Ее смерть вызвала новый взрыв негодования по поводу, по оценкам правительства, четырех миллионов бездомных собак, которые бродят по улицам городов и сельским районам Турции.

После смерти девочки было начато уголовное расследование, а муниципальные служащие приступили к отлову собак в Конье. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что правительство "предпринимает решительные шаги для обеспечения выполнения закона".

Ассоциация "Безопасные улицы и защита права на жизнь" сообщила, что с 2022 года от нападений уличных собак погибли 65 человек.

Защитники животных критикуют закон, опасаясь массового убийства собак или их содержания в переполненных приютах. В крупных городах Турции прошли протесты против закона, а в Европе состоялись акции солидарности. Оппозиционные партии обещали не совершать облавы на бездомных животных.