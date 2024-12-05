Миллионные выплаты получают молодые казахстанские исследователи за публикации своих трудов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечает важность развития отечественной науки. В интервью BaigeNews.kz экс-ректор НАО "Медицинский университет Астана" Камалжан Надыров рассказал перспективах этой отрасли в медицине, а также о достижениях учебного заведения за годы существования.

В этом году у столичного медвуза юбилей – 60 лет. За время существования, по словам Камалжана Талгатовича, вуз выпустил более 30 000 специалистов, а сейчас в нём обучаются свыше 11 000 студентов, в том числе более 800 иностранцев.

"В НАО "Медицинский университет Астана" имеются все направления обучения: бакалавариат, интернатура, магистратура, резидентура, докторантура в отличие от многопрофильных университетов, где есть медицинские факультеты. Обучение ведется по 81 программе. При этом, мы единственные в стране, кто ведет подготовку кадров по таким актуальным профессиям, как кинезио-, и эрготерапия. В 2023 году столичный отель "Рамада Плаза" был передан медвузу для решения вопроса нехватки учебных площадей, вызванной значительным ростом числа студентов за последние десятилетия. Это стало возможным благодаря поддержке Правительства и акимата столицы. Таким образом мы увеличили количество площадей ВУЗа практически в два раза. Немаловажно, что передача здания произошла на безвозмездной основе, что значительно облегчило адаптацию университета к новым условиям и позволило улучшить образовательную инфраструктуру", – сказал Камалжан Надыров.

За последние три года в университете произошли кардинальные изменения: разработана новая стратегия развития, запущено 16 новых образовательных программ, открыты четыре научно-исследовательских института, в том числе НИИ респираторной медицины и НИИ ритма сердца, модернизирован симуляционный центр, охватив около 80% студентов симуляционным обучением.

"Провели капитальный ремонт в учебном корпусе Сары-арка, последний ремонт там был 35 лет назад, провели ремонт лекционных аудиторий, актового зала, холла в главном корпусе, запустили проект по модернизации библиотеки. Увеличили количество именных стипендий: если в 2021 их получили три студента, то в 2024 году – 38. В общежитиях количество койко-мест увеличили в три раза. Благодаря этим достижениям университет создал условия для передового научного и практического обучения. В 2022 году мы вошли в Лигу академической честности. Стоит отметить, что из более 100 вузов страны лишь 19 вузов являются ее членами. В 2023 году мы успешно прошли независимый аудит и подтвердили статус полноправного членства. Одним из значимых достижений стало проведение капитального ремонта общежития впервые за десять лет. Проект дизайна был разработан при непосредственном участии студенческого совета общежития. Кроме того, для студентов обновлены читальный зал, ставший точкой притяжения, и оборудован современный фитнес-зал. Важное достижение – полное решение проблемы дефицита мест в общежитиях: их количество увеличилось втрое благодаря успешному взаимодействию с частными инвесторами и собственниками", – добавил спикер.

Впервые было организовано и успешно функционирует студенческое самоуправление, благодаря которому студенты активно участвуют в жизни университета. Особое внимание уделяется тем, кто нуждается в дополнительной поддержке: детям-сиротам, студентам из малообеспеченных семей. Университет ежегодно выделяет около 70 млн тенге на питание и обмундирование этой категории студентов, а в текущем году количество получателей стипендий увеличилось в 12 раз благодаря привлеченным спонсорским средствам.

"Для любого медицинского университета библиотека и симуляционный центр являются сердцем образовательного процесса. Поэтому мы сделали особый акцент на развитии этих двух направлений. В нашей библиотеке началась модернизация на трёх этажах, в настоящее время завершается масштабный ремонт. Здесь также активное участие в выборе дизайна принимали участие наши обучающиеся. Ведь именно для них улучшается это место. Что касается симуляционного центра, важно отметить, что перед его открытием мы тщательно изучили опыт зарубежных стран, таких как Сингапур, Турция, Израиль и Россия, после чего приняли взвешенное решение. Сегодня наш симуляционный центр один из лучших в стране, оснащенный самым современным оборудованием, а площадь которого за последние три года была увеличена с 400 до практически 2000 метров квадратных. Объем инвестиции составил порядка 1 млрд. тенге. Благодаря модернизации нашего центра, мы значительно увеличили количество симуляционного оборудования, в два раза возрос охват симуляционным обучением", – добавляет бывший глава вуза.

По информации спикера, в рамках расширения академической мобильности заключено 123 соглашения с иностранными университетами. В два раза расширен список академических партнеров. Совместные проекты с вузами, такими как Erasmus University – одной из передовых клиник в Европе и ВУЗом мирового уровня Istanbul Medipol University, укрепляют международное признание отечественных образовательных программ и способствуют привлечению иностранных студентов. Примечательно, что в 2022 году было открыто первая в Центральной Азии GE Healthcare Академия, что стало ключевым событием в сфере медицинского образования. Центр был создан в рамках реализации соглашения, подписанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке. Академия предоставляет доступ к современным технологиям и мировым стандартам в области медицинской диагностики и оборудования. Студенты могут обучаться работе с новейшими медицинскими приборами, а также перенимать опыт ведущих специалистов. Это сотрудничество не только способствует повышению квалификации наших студентов, но и усиливает международное сотрудничество, позволяя интегрировать Казахстан в глобальное медицинское сообщество.

"Впервые среди казахстанских медицинских вузов мы запустили программу Pre-PhD, направленную на подготовку к поступлению в докторантуру, а также выделили 18 грантов на подготовку докторов PhD. За три года по научным компетенциям было обучено более 500 человек. Вместе с тем привлечены средства от зарубежных фондов-грантодателей. Это гранты от таких международных организаций, как МАГАТЭ, ЮНИСЕФ, ПРООН и многие другие. Кроме того, был создан фонд науки, введены стимулирующие выплаты за публикации статей в высокорейтинговых изданиях, размер которых составляет от 50 до 1000 МРП, наиболее активные наши исследователи, в том числе из числа молодых ученых, получают в год за публикации статей свыше 4 млн. тенге. Всего нами было выделено на стимулирующие выплаты за публикации за последние три года более 200 млн. тенге. Всё это стало возможным благодаря созданию Фонда науки. Также были введены внутривузовские гранты на научные и инновационные гранты для обучающихся и молодых ученых, а учебная нагрузка для молодых сотрудников – ассистентов и преподавателей, вовлечённых в научную деятельность, была снижена в два раза", – добавил Камалжан Надыров.

Отметим, что средства Фонда науки направлены не только на поддержку научной активности студентов, но и сотрудников университета с целью их профессионального роста. В Фонде науки аккумулированы средства на внутривузовские гранты, выплаты за научные статьи, оплату участия ППС и обучающихся в научных конференциях и научных стажировках, привлечение ведущих зарубежных ученых в качестве визитинг-профессоров, поддержку развития научного журнала университета. Благодаря этим мерам увеличилось количество научных статей в изданиях, индексируемых в Scopus, Web of Science, более чем в три раза, а в журналах 1-2 квартиля – более чем в шесть раз. Ежегодно более 200 обучающихся становятся призерами международных конференций и олимпиад. Дальнейшая цель — продолжать развитие научных исследований, особенно в области медицины и генетики.

"Мы разработали и внедрили комплексную систему стимулирования профессорско-преподавательского состава. Во-первых, за три года мы поэтапно повысили заработную плату – по отдельным позициям профессорско-преподавательского состава она выросла в 1,5-2 раза. Акцент сделали на поддержку кадров с ученой степенью и ввели дополнительно к установленной законом доплате за наличие ученой степени доплату от университета в размере до 28 МРП. Также была введена дифференцированная оплата труда, привязанная к достижению ключевых показателей деятельности. С учетом достигнутого результата по итогам года все преподаватели имеют возможность получить премию. У отдельных наиболее активных сотрудников она составляет более 3 млн. тенге. Как я уже сказал в университете введены стимулирующие выплаты за научные публикации, преподаватели имеют возможность участвовать во временных научных коллективах и получать за это дополнительные выплаты. При этом мы ввели внутри вузовские гранты на научные и инновационные проекты для ППС и обучающихся. Все это позволяет поддерживать мотивацию сотрудников. Для преподавателей, желающих заниматься наукой, мы ввели позиции преподавателей-исследователей, которым была в два раза снижена учебная нагрузка. Все это помогает удерживать кадры и развивать научные исследования", – сказал спикер.

Университет за последние годы получил признание как на национальном, так и на глобальном уровне. Прежде всего это подтверждается наличием международной аккредитации университета и его всех образовательных программ в аккредитационных агентствах, признанных Всемирной федерацией медицинского образования. Медицинский университет Астана вошёл в самые авторитетные мировые рейтинги. Так в рейтинге Times Higher Education университет получил статус Reporter, а в рейтинге QS Stars удостоен оценки "3 звезды". Особо высокую оценку в университете получили такие направления как преподавание и трудоустройство. Университет занял 2-е место среди медицинских ВУЗов в рейтинге ведущих вузов Казахстан – 2024, который формирует Независимое агентство по обеспечению качества в образования (IQAA-Ranking). По данным независимого рейтинга Kazakh National H-index Ranking 2024, университет относится к организациям с высоким научным потенциалом, а в Национальном рейтинге по научным публикациям казахстанских вузов – 2024, формируемым Независимым агентством по обеспечению качества в образования, наш ВУЗ вошёл в ТОП-10 лучших университетов среди 86 вузов нашей страны и занял 2-е место среди медицинских ВУЗов.

"Основное внимание сейчас уделяется развитию генетических исследований и внедрению технологий для персонализированной медицины во всех направлениях клинической медицины. Данные технологии позволяют выявить предрасположенность здорового человека к различным заболеваниям и скорректировав образ жизни снизить вероятность их возникновения, обеспечить раннюю диагностику заболеваний и подобрать наиболее подходящее лечение для пациента. С учетом растущей продолжительности жизни населения и возрастающей потребности по обеспечению качества жизни населения и активного долголетия важное значение приобретают такие направления как геронтология, нутрициология, профилактическая медицина. Это требует дополнительных средств, так как в Казахстане важно развивать направления, ориентированные на специфические потребности нашего населения", – резюмировал экс-ректор.

Основные изменения в университете, на достижение которых направлена стратегия развития университета, связаны с трасформацией его в исследовательский университет мирового уровня, строительство нового кампуса университета, открытие университетской клиникии, открытие филиала зарубежного университета, создание лаборатории коллективного пользования, бизнес-инкубатора и технопарка. Все это позволит университету стать международно-признанным центром инноваций новых знаний в области медицины, общественного здоровья и менеджмента здравоохранения.

Для медицинского ВУЗа наряду с традиционным для всех университетов направлением подготовки востребованных специалистов, важно также иметь эффективное взаимодействие с практическим здравоохранением и обеспечивать создание и трансляцию новых знаний и инноваций в практику и политику здравоохранения. Медицинский университет выстроил свою стратегию развития с учетом всех указанных вызовов. И конечно же университет постоянно реагирует на изменения, происходящие в отрасли – запуская новые образовательные программы и изменяя объемы приема на образовательные программы с учетом фактической потребности отрасли в специалистах. Той же самой стратегии университет придерживается и при проведении научных исследований, планируя новые тематики исследований с учетом потребности отрасли.