Министерство торговли и интеграции продолжает активную работу по контролю за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращению необоснованного роста торговых надбавок, передаёт BaigeNews.kz.

С начала 2025 года территориальными департаментами Министерства было вынесено 1585 административных постановлений, в том числе 396 штрафов на общую сумму 24 миллиона тенге и 1189 предупреждений.

Особое внимание уделяется контролю за торговыми надбавками, особенно в сфере социально значимых товаров. В рамках статьи 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях, которая регулирует превышение торговых надбавок более 15% на СЗПТ, вынесено 1419 постановлений, включая 239 штрафов на сумму 18,2 миллиона тенге.

Особое внимание уделено картофелю — одному из ключевых социально значимых товаров. За превышение допустимой торговой надбавки вынесено 505 постановлений, в том числе 41 штраф на сумму свыше 2,6 миллиона тенге и 464 предупреждения.

Кроме того, в рамках работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем с начала года было проведено 303 заседания. В результате расследований были выявлены 1164 случая участия непродуктивных посредников и фактов превышения торговых надбавок. 85 посредников исключены из цепей поставок.