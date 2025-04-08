В Актобе вынесен приговор двум фигурантам дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz. Суд рассмотрел уголовное дело, в ходе которого было установлено, что директор Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города, сговорившись с индивидуальным предпринимателем, заключил фиктивный контракт на нанесение дорожной разметки на сумму свыше 272 млн тенге в рамках государственных закупок.

Однако работы так и не были выполнены, а похищенные деньги были обналичены и присвоены. В результате этому преступлению государство понесло значительные убытки.

После досудебного расследования по статье 189 УК РК (присвоение или растрата в особо крупном размере) дело было передано в суд. Суд, опираясь на собранные доказательства, приговорил заказчика к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности, а подрядчика - к 7 годам заключения с запретом заниматься предпринимательской деятельностью на срок 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что свидетеля осудили за попытку спасти преступника.