Британский миллионер убил известную певицу на глазах у детей

Британский миллионер Дэвид Томас Блайт поссорился со своей женой, чешской певицей и телезвездой Викторией Верой, передаёт BaigeNews со ссылкой showbiz.novyny.live. Муж увидел в телефоне жены переписку с другими мужчинами. Во время ссоры застрелил женщину из пистолета. Через минуту совершил самоубийство.

Трагедия произошла в Анкаре, Турция. В момент выстрелов в доме находились трое детей пары. Теперь их заберут родственники.

Историю подтвердила сестра Виктории. Она шокирована и требует времени на оплакивание родных.

"С глубокой грустью и болью я вынуждена сообщить, что моя прекрасная сестра оставила нас навсегда. Пожалуйста, я умоляю вас всех, дайте нам время ради детей. Недавно мы похоронили отца, а теперь сестру, и нам нужно время, чтобы прийти в себя", - написала сестра певицы.

Известно, что Виктория выпустила первый дебютный альбом Killing Me Softly в 2014 году. Певица сначала работала на телевидении, вышла замуж за Блайта и переехала с ним в Турцию.