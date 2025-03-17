В стране в сфере образования работа нацелена на устранение дефицита мест в школах и детсадах, улучшение качества знаний, повышение статуса педагога. Об этом говорится в статье Премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

За последние шесть лет открыто 1 367 детских садов, что снизило очередность в пять раз. 100% детей из социально уязвимых семей обеспечены бесплатным питанием.

С 2019 года в Казахстане построено рекордное количество школ – 1 200 учебных заведений, что обеспечило около 1 миллиона ученических мест.

Модернизировано более 3 тысяч сельских школ, что позволило решить проблему 32 аварийных и 71 трехсменной школы, а также дефицита мест в 200 школах Казахстана.

В текущем году продолжится строительство около 200 школ. Также по поручению Главы государства идет работа по модернизации 1 тысячи школ в райцентрах и селах. Это важное направление, так как 2/3 всех средних школ находятся именно в сельской местности.

"Объявленный Президентом Год рабочих профессий придал импульс совершенствованию системы технического и профессионального образования. В целях подготовки квалифицированных и востребованных кадров для новой экономики укрепляется взаимодействие колледжей и промышленных предприятий. 410 образовательных заведений охвачены шефством 498 компаний, модернизировано 180 колледжей по проекту "Жас маман". Увеличен размер стипендий студентов колледжей на 50%. Для учащихся вузов введено 251 общежитие на 62 тысячи мест", - отметил Олжас Бектенов в своей статье.

По его словам, не менее важна поддержка научных кадров, особенно с учетом того, что доля молодежи в науке за последние шесть лет выросла в шесть раз и составила 46%. Для этого увеличивается количество образовательных грантов на обучение в докторантуре, расширяются возможности для проведения исследований.

Отмечается, что важным направлением является внедрение научных достижений в реальный сектор экономики и их коммерциализация. В этом году реализуется 2 297 научных проектов, 299 научно-технических программ. Молодые ученые активно вовлечены в научную деятельность – ими ведется 1 055 проектов.