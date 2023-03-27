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instagram.com/akimat_shymkent Сегодня, 21:55
203
Сегодня, 21:55
203
Фото: instagram.com/akimat_shymkent

Миллион тюльпанов расцвёл в Шымкенте

В Шымкенте начался сезон тюльпанов. В городе расцвел миллион бутонов, передаёт BaigeNews.kz.

Фото преобразившихся улиц разместили в Instagram акимата мегаполиса.

 
 
 
 
 
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Публикация от Шымкент қаласының әкімдігі (@akimat_shymkent)

"Сегодня расцвели тюльпаны, ставшие символом мегаполиса. Один миллион жёлтых, красных, фиолетовых тюльпанов высажены вдоль центральных улиц, в парках", - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

В администрации уточнили, что осенью планируют высадить еще миллион луковиц, чтобы уже следующей весной шымкентцев радовали два миллиона тюльпанов.

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Сегодня, 21:55
203
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