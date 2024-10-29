Миллион тенге потерял житель Астаны из-за неисправности банкомата
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В Астане в полицию за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил у него 1 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.
"Из-за ошибки банкомата внесенные молодым человеком деньги остались на лотке. Проходивший мимо гражданин вместо того, чтобы сказать о находке, решил забрать деньги себе, за что был привлечен к уголовной ответственности", ― говорится в сообщении.
Сотрудники криминальной полиции района Есиль установили, что потерпевший через банкомат хотел внести деньги себе на счет. Горожанин загрузил банкноты в купюроприемник и, подумав, что операция завершена, отошел от терминала.
"Однако из-за технических причин деньги не были загружены, и банкомат вернул их на лоток. Пострадавший этого не видел, а находившийся рядом мужчина воспользовался ситуацией, забрал денежные средства и скрылся. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские в ходе проведения ОПМ "Участок" задержали 34-летнего подозреваемого. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды", ― рассказали в ДП Астаны.
Фигурант дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
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