По миллиону тенге получили победители арт-экофестиваля Aiala в Астане

В Международный день защиты детей наградили победителей первого республиканского арт-экофестиваля Aiala. Шесть победителей в разных категориях получили по миллиону тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Особая атмосфера творчества и креатива царила с утра в столичном Дворце мира и согласия, куда со всех регионов Казахстана съехались юные финалисты арт-экофестиваля Aiala.

Внимание гостей мероприятия с самого начала привлекала зеркальная инсталляция "Пять элементов", созданная казахстанскими художниками. Они объединили в одном круге стихии воздуха, воды, огня, земли. Зеркальное сердце посередине означает любовь к себе и окружающим и является символом единства и гармонии природы и человека. Таким образом, авторы хотели призвать всех к бережному отношению к природе и обратить внимание на экологические проблемы Казахстана.

В зале также были представлены не менее впечатляющие глубиной содержания и креативностью исполнения работы финалистов конкурса. К примеру, Периште Елубаева изобразила озеро Бурабай из отходов ткани, а Жасулан Толеубеков собрал объёмные модели рыцарских доспехов из упаковок ChocoPie и Neskwick. Каппар Нургазы сделал свою экологическую скульптуру из отходов саксаула, разбросанных в пустыне браконьерами. Нуркелди Жумалы из пластиковой трубы сделал светильник в образе человека. Юноша рассказывает, что идея сделать такой оригинальный предмет интерьера ему пришла во время ремонта.

"На эту работу ушло шесть труб, четыре заглушки, четырёхсторонний переходник, четыре полуотвода, трехсторонний переходник, один плафон люстры, два метра провода и одна вилка. Этой работой я хотел показать, что необязательно выбрасывать ненужные вещи. Им можно дать новую жизнь. Зачастую мы этим пренебрегаем. В результате сейчас имеем проблемы с мусором и загрязнённостью", — поделился Нуркелди Жумалы.

Были работы, посвящённые актуальной на сегодня проблеме паводков. Жулдыз Есенгельдина изобразила на холсте затопленные дома, эвакуацию животных в резиновых лодках. Девушка рассказывает, что в этой картине хотела передать, как каждое наше действие связано между собой.

Дамир Жумабаев нарисовал картину в масляной живописи в стиле реализма. Через художественные образы школьник постарался передать состояние окружающей среды в условиях интенсивного загрязнения воздуха.

"В центре композиции находится маленький ребёнок, который вдыхает выхлопные газы автомобиля. Газы авто являются основным источником проблемы в Алматы. Вся суть в том, что подрастающее поколение вдыхает эти газы и тем самым наносится вред их здоровья", — рассказал Дамир Жумабаев.

Организаторы мероприятия считают, что фестиваль Aiala должен стать уникальной возможностью для школьников со всей страны выразить свою заботу об окружающей среде через искусство.

Организаторами арт-экофестиваля "Aıala" выступили Министерство культуры и информации РК и НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".

"Идея проведения экофестиваля "Aıala" не летала в воздухе. О ней не единожды говорил глава государства, о важности продвижения экологических ценностей, экологического воспитания в особенности среди детей. Так получилось, что сегодня в День защиты детей две эти идеи сложились и мы получили такое замечательное мероприятие арт-экофестиваля "Aıala", где, во-первых, собраны все крупнейшие неправительственные организации, которые работают в сфере экологии, и творения детей, которые они в рамках конкурса направляли. Мы очень надеемся, что эта инициатива станет ежегодной. Это те шаги, которые позволяют детям прививать экологическое воспитание", — сказал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Вице-министр рассказал, как объясняет своим детям, что нужно беречь природу своей страны и быть максимально экологичными.

"У меня две девочки. Насколько это возможно я стараюсь объяснять основы экологического поведения. Как минимум никогда не оставлять после себя мусор. Сейчас я пытаюсь им привить такую вещь, как убирать мусор, бумаги, бутылки в независимости от того, они оставили их или кто-то другой. Хочу сразу же сказать, что это дается тяжело. Но кому как не детям эти вещи объяснять. Я думаю, очень скоро я эту тему сдвину и они уже начнут назидать своих друзей, говорить, что бросать мусор нельзя, нужно постоянно убирать", — поделился Кочетов.

Председатель правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" Лима Диас рассказала, что в течение месяца более 250 школьников со всего Казахстана отправили свои уникальные работы на тему экологии. В финал были отобраны лишь 36 из них в шести категориях: Beınele – визуальное искусство (фото, живопись), Árle – перфоманс (скульптура и инсталляция), Qara – идеомейкинг (фильмы, ролики), Sezin – арт-перфоманс (театр, уличные перфомансы, флешмобы), Sóıle – музыка и поэзия (песни, стихи), Órnekte – декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля, керамики).

"Aiala – это первый республиканский арт-экофестиваль. Вообще это мероприятие находится на стыке двух очень важных направлений экологии: заботы об окружающей среде и культуры креативных индустрий. На наш взгляд, очень важно помочь молодежи реализовать, высказать свои мысли и чувства о важности заботы об окружающей среде, животных, проявления заботы друг о друге через творчество. Мы надеемся, что данное мероприятие станет ежегодным. Потому что получили большую обратную связь со всех регионов: кто-то не успел подать, кто не услышал о фестивале. Сейчас мероприятие еще не завершено, нас дети со всего Казахстана просят провести в следующем году такой же фестиваль", — сказала Лима Диас.

Она добавила, что каждый победитель вправе самостоятельно распоряжаться своим выигрышем.

"Мы не можем указывать детям, куда тратить свои призовые средства. Но, видя, насколько они вдохновлены и заряжены, я уверенна, что деньги пойдут именно на творческую реализацию и творческие проекты", — заметила она.

Поддержал арт-экофестиваль "Aıala" благотворительный фонд "Халык". Управляющий директор Фонда Нариман Абильшаиков отметил, что экологическое направление они поддерживают впервые.

"Основная задача экофестиваля – привить детям любовь и заботу об окружающей среде, природе, близких. В этом направлении экофестиваль проводим впервые. Я хочу сказать, что мы как организаторы мероприятия, отмечаем высокий интерес молодёжи к теме экологии. Есть предположение, что в следующем году этот фестиваль соберет более 1000 человек. Мы планируем проводить его на устойчивой основе. Сегодня шесть лауреатов получили денежную премию в размере одного миллиона тенге. Я предполагаю, что для молодых людей, которых интересует тема экологии, это весьма хорошее подспорье", — сказал Нариман Абильшаиков.

Своими эмоциями поделились победители фестиваля. Аяна Рахимжанова из Актюбинской области стала победителем в категории "Sezin – арт-перфоманс".

"Я представила на конкурс ролик. Я его снимала месяц. Каждый день ездила на полигон и снимала мусор. Там я своими глазами увидела, насколько актуальна тема мусора. Эти зловонные горы вырастали буквально на наших глазах день ото дня. Я призываю всех казахстанцев задуматься о теме мусора, ценить красоту нашей природы и уберечь ее. Я в шоке от того, что мою работу признали лучшей. Я не могу передать свою радость. Я не знала, что будет такой большой денежный приз. Хочу сказать большое спасибо спонсорам. Эти деньги я хочу подарить своим родителям за веру в меня, за вложенный в меня труд", — сказала победительница.

Арман Латыпаев принимал участие в категории "Sóıle — музыка и поэзия". Он исполнил собственную композицию на фортепиано.

"Музыкой я занимаюсь давно. Участвую в различных конкурсах. Но в экологическом впервые пришлось участвовать. Директор центра "Достык" и мой преподаватель рассказали о том, что проводится этот конкурс. Я подумал, а почему бы через музыку не высказать свое мнение по поводу экологических проблем нашей страны. Музыку я сам написал. Я вдохновился наводнением в стране, которое унесло множество жизней людей. Я хотел выразить свои эмоции. И написал свой вальс, чтобы поддержать их морально. Вальс называется "Экологический колокол". Музыка грустная. Я всегда становлюсь победителем, но таких больших призов у меня никогда не было. Внутри я кричу, меня переполняют эмоции. Я счастлив", — рассказал восьмиклассник из Жаркента.

Фестиваль продолжился увлекательными творческими мастер-классами и интересными и познавательными интерактивами.

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