Миллион тенге обещают победителю конкурса на лучшее оформление Алматы к Наурызу

Фото: BaigeNews.kz

Объявлен конкурс на лучший дизайн по оформлению Алматы к Наурызу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Конкурс проводит управление культуры города. Разработанные концепции по оформлению города билбордами необходимо предоставить в виде альбома. Он должен включать в себя дизайн билбордов, цветовую гамму и стилистику.

Заявки принимаются с 31 января по 20 февраля. Лучшую работу выберут представители союза дизайнеров, союза художников, управления городского планирования и др.

Результаты опубликуют на сайте управления культуры Алматы. Лучший дизайн разместят на рекламных площадках города. Призовой фонд: I место – миллион тенге, II место – 500 тысяч тенге, III место – 300 тысяч тенге.

Работы принимаются на e-mail: almatymadeniet02@gmail.com. Они должны быть в PDF-файле объёмом не более 20 Мб, исходный файл должен быть разработан в программе CorelDRAW.