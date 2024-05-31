Миллион поломанных судеб: об ужасающих фактах Карлага рассказала историк

В 1931 году был создан Карагандинский исправительный трудовой лагерь. Это был самый крупный лагерь в Казахстане и в целом одним из крупных в СССР. Там в 1949 году, то есть за 10 лет до закрытия, отбывали наказание 65 тыс. человек – это практически население целого города. О масштабах трагедии репрессий 30-х годов корреспонденту BaigeNews.kz рассказала казахстанский историк Зауреш Сактаганова.

О масштабах трагедии красноречиво говорят цифры: если в 1932 году в этом лагере отбывали наказание от 10 тысяч человек, то в 1949 году – уже до 65 тысяч человек. А в момент закрытия в 1959 году там было почти 17 тысяч человек.

Ужасает во всей этой ситуации та скрупулёзность, с которой палачи вели учет.

"В архиве была картотека осужденных, которые прошли через КарЛаг, которая включала в себя около 900 тысяч карточек, то есть до миллиона человек прошло через этот лагерь. И там отбывали наказание не только осуждённые по так называемым уголовным преступлениям – за бандитизм, хищение, разбой, грабежи, но так и так называемые политические заключенные – осужденные по 58 статье за контрреволюционное преступление. Среди осужденных были женщины, в том числе и беременные и с маленькими детьми. Многие из них умерли, не выдержав тяжелейших условий содержания", - говорит Зауреш Сактаганова.

По ее данным, смертность в КарЛаге составляла в разные годы разный процент, но своего пика достигла в начале 30-х годов ХХ века, когда по всему Казахстану был Ашаршылык, далее в 1943-1944 годы, когда шла Великая Отечественаая война и потом уже в начале 50-х годов ХХ века.

"Даже проверяющие ГУЛАГа обращают внимание на очень высокую смертность в этом лагере и особенно высокую смертность среди детей заключенных. Там были Дома младенцев - максимально до 7 доходило их число и вот условия были ужасающие, и смертность детская в КарЛаге была одной из самых высоких среди всех лагерей Союза", - отметила эксперт.

Пайка черного хлеба, черпак баланды и чашка каши-размазни.

Это все, что давали заключённым. Меню не менялось десятилетиями. Это, конечно, не способствовало выживанию.

Нужно учесть и тот факт, что люди каждый день выполняли тяжелую физическую работу, плюс постоянно находились на холоде - в бараках и на улице, температура бывала практически одинаковой.

Зауреш Сактаганова говорит, что условия содержания были ужасными. Это отлеживается как в архивных документах, которых достаточно много, ведь сами работники КарЛага и ГУЛАГа осуществляли регулярные проверки, но эти же условия отслеживаются в воспоминаниях заключенных.

"Есть двухтомник "Вечная боль суровых времен". И в нем записаны воспоминания Александра Григорьевича Зайцева, известного ученого-почвоведа, лауреата Ленинской премии, ближайшего соратника академика А. И. Бараева. Он пишет, что будучи больным, все равно работал, так как это было единственным условием выживания. Очень интересные воспоминания Степановой-Ключниковой (Студентка Московского института инженеров транспорта. 26 ноября 1937 года была арестована как жена арестованного ранее мужа Ключникова Андрея Михайловича – ред.). Она говорила, что чувство голода в лагере вообще никогда не проходило, все время хотелось есть. "Пайка черного хлеба, черпак баланды и чайная чашка каши-размазни – вот неизменный рацион из месяца в месяц независимо от времени года". А ведь они сидели десятилетиями", - отмечает историк.

Работали, пересказывали книги и фильмы, чтобы не сойти с ума

Ермекова Дамеша Амирхановна, супруга Т. К. Жургенова рассказывала о том, что несмотря ни на что, женщины не падали духом, не сдавались.

"По вечерам вспоминали прочитанное в мирное время, делились своими знаниями, помогали друг другу несмотря не смертельную усталость, пересказывали прочитанные когда-то книги, несмотря на то, что замерзали и уставали, они располагались вокруг рассказчицы и слушали и "грелись" воспоминаниями. Мальцева (Мальцева Калерия Ивановна – лаборант – ред.) писала, что заключенные были сознательные и отношения строились на взаимопонимании и доброжелательности. Женщины, по ее воспоминаниям, поддерживали друг друга как могли и делились всем что есть, даже последней пайкой хлеба", - отметила спикер.

По ее словам, нынешнее поколение должно помнить об ужасах тех времен, чтобы не допустить их повторения в будущем.