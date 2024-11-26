Миллион человек планирует обучить Минцифры технологиям ИИ

В течение пяти лет министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует обучить миллион казахстанцев технологиями искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев.

"Нами предлагается комплексный подход к обучению населения технологии искусственного интеллекта. Мы планируем обучить один миллион человек в течение пяти лет. А именно 500 тысяч школьников, 300 тысяч студентов, 90 тысяч государственных служащих, 80 тысяч предпринимателей и 30 тысяч других категорий населения", - сказал министр.

По его словам, министерство работает над запуском образовательных проектов, включая центр креативных технологий TUMO для школьников.

В октябре открыта первая школа искусственного интеллекта TomorrowSchool для подготовки специалистов в области ИИ.