Миллиарды в асфальт: почему дороги Уральска самые разбитые в стране

Фото: предоставлено жителями г. Уральск.

Западно-Казахстанская область - регион с самыми худшими дорогами в стране. Как "удовлетворительное" специалисты оценивают состояние около 40% всех дорог области, свыше 2 тысяч километров нуждаются в капремонте и реконструкции. Цена вопроса – 300 миллиардов тенге, подсчитали чиновники. Между тем, срываются сроки даже плановых дорожно-строительных работ. Причина в дефиците вагонов для доставки битума и щебня из соседней Актюбинской области. Пока дорожные строители получили меньше половины нужного объема материалов для работ. Корреспондент BaigeNews.kz о, том почему проблема ремонта дорог в области остается не решенной.

Эти фотографии нам прислали жители Уральска - административного центра Западно-Казахстанской области. Один из старейших городов страны известен не только архитектурными памятниками и зелеными скверами. Сами уральцы называют его "городом худших дорог". Общая их протяженность дорог 615 километров, 146 километров требуют ремонта. Но и отремонтированные, как шутят сами горожане, "каждую весну тают вместе со снегом". После дождя им буквально приходится разыскивать в ямах, наполненных лужей, подвески своих автомобилей.

Жительница Уральска Сауле Канатова водитель с большим стажем. Она недоумевает, почему чиновники не могут, наконец, привести дороги в порядок.

"Шолохова, наверное, одна из самых "дырявых" улиц города. Причём дыры по обеим сторонам дорожного полотна, что едешь в сторону Московской, что в сторону Омеги. Невольно приходится снижать скорость и "ползти", в это же время сзади сигналят нетерпеливые водители, как будто не видят состояние дороги. Это притом, что каждый год частично перекрывают дорогу и делают ямочный ремонт. Вроде, смотришь, летом начинают делать дороги, а как снег растает, появляются такие ямы и дыры", - негодует автоледи.

По словам автолюбительницы, она бывала во многих городах страны, и часто невольно сравнивает состояние дорог в родном Уральске с другими регионами.

"Почему ремонта дорог хватает максимум на год? Неужели невозможно один раз сделать качественно? Ведь столько денег честных налогоплательщиков уходит на эти "ремонты". В чьи карманы они попадают? В Уральске самые плохие дороги по республике. Я была во многих городах, и как автомобилист всегда обращаю внимание на покрытие дорожного полотна. Очень обидно за наш город", – делится жительница Уральска.

Власти областного центра оправдываются, денег на ремонт дорог с каждым годом выделяется всё больше. В первую очередь, акимат направляет средства на обустройство новых микрорайонов, где дороги пока только грунтовые.

В 2021 году на дорожные работы чиновники направили 2,5 миллиарда тенге, в 2022 - 3 миллиарда тенге, а в нынешнем потребуется уже порядка 4 миллиардов. Строительство дорог с каждым годом обходится все дороже.

"Средства в проектно-сметной документации, составленной в связи с удорожанием материала, увеличиваются при начале работ подрядным учреждением на основе конкурса государственных закупок и выделения республиканских и местных средств", - говорится в сообщении акимата Уральска.

В ремонтный план этого года городские власти включили 61 улицу общей протяженностью 72 километра, 36 из них - улицы в пригородных посёлках Деркул и Сарыарка. Кроме того, местные специалисты приготовили сметную документацию на 38 дорожно-строительных проектов в городе. Потребуется еще около 10 миллиардов тенге.

К слову, реконструкцию магистральной улицы Шолохова, состояние асфальта которой больше всего возмущало горожан, оплатит компания недропользователь. Цена вопроса – больше 4 миллиардов тенге. Проект рассчитан на два года. В планах полностью снять старое асфальтовое полотно и уложить новое, а еще расширить дорогу.

По словам жителя Уральска Мерболата Тилепкалиева, дороги магистральной улицы разбивают большегрузы.

"На Шолохова были всего две полосы, для магистральной улицы тесновато. Она используется как объездная, асфальт здесь разбивают тяжёлые груженые фуры. Сделали ли бы отдельную полосу для грузовиков. И побыстрей бы завершили ремонт, сейчас объезжаем по Абулхаир хана, пробки, неудобно, - поделился житель Уральска.

В целом, общая протяженность автомобильных дорог Западно-Казахстанской области составляет 6 176 километров. Большая часть из них, а это свыше 4 700 километров - трассы местного значения. Причём в удовлетворительном состоянии находится меньше половины из них. Это самый низкий показатель по Казахстану. Последние несколько лет на ремонт и строительство дорог местной сети ежегодно направляется около 20-25 миллиардов тенге. Между тем, по расчётам регионального управления автомобильных дорог, чтобы в 2025 году довести долю хороших дорог до 78 %, необходимо около 40 миллиардов тенге в год.

"Главными сложностями в строительстве дорог можно назвать проблему поставки в область строительных материалов. В частности, это поставки дорожного битума, инертных материалов из других регионов. Сейчас доставлено 39 % необходимого для ремонта щебня и 25% битума" - информируют в областном управлении автодорог и пассажирского транспорта.

В ЗКО инертный материал привозят из соседней Актюбинской области по железной дороге. Дорожно-строительные работы тормозит нехватка вагонов. Между тем, в этом году в планах привести в порядок около 600 километров дорог области. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), потребность региона в инертных материалах составила 1 миллион тонн, на строительные участки завезено пока меньше половины этого объема. Всего 408 тысяч тонн. В прошедшем году регион был вынужден вернуть в бюджет республики 3,2 миллиардов тенге. Такую сумму дорожники не освоили из-за дефицита битума и щебня. В министерстве также озабочены решением этой проблемы.

"Для доставки инертного материала на дороги республиканского значения привлечено 846 единиц полувагонов, из которых 590 единиц вагонов принадлежит АО "Казтемиртранс" (доставляются из Актюбинской области), и 256 вагонов частного парка доставляются из Обуховского щебзавода и Донской нерудной компании (РФ). Кроме того, АО "НК "КазАвтоЖол" совместно с подрядными организациями ведет переговоры с АО "Казтемиртранс" и владельцами частных составов для доставки инертных материалов" - ответили в МИИР.

Дефицит битума и щебня сказывается и на сроках сдачи главных дорожных долгостроев региона. А именно трасс "Казталовка - Жанибек – граница РФ" и "Бисен - Унеге - Сайхин". Дороги не ремонтировали еще с советских времён и в распутицу проехать по ним просто невозможно. Автомобили буквально тонут в лужах и непроходимой грязи.

Жители Жанибекского района неделями остаются оторванными от областного центра. 4 года назад было объявлено о старте реконструкции трасс, причём сдать их в эксплуатацию планировали ещё в 2021 году. Между тем, воз и ныне там. Сроки окончания работ отодвигались каждый год. Причины были разные. Один из субподрядчиков не оплатил расходы нанятых строительных компаний. Из-за резкого удорожания стройматериалов не хватило финансирования, вовремя не подвозились инертные материалы – железная дорога не давала вагонов, а доставка грузовым автотранспортом стоила слишком дорого. И только после личного вмешательства Президента и его поручения правительству в апреле прошлого года дело сдвинулось с мёртвой точки. На объекте заработала техника, а часть обновлённой трассы даже открыли для проезда.

Но этим летом дефицит инертных материалов снова грозит затянуть работы. Между тем, на две трассы из госказны в этом году направлено свыше 31 миллиардов тенге. Из 720 тысяч тонн необходимого щебня и битума пока удалось завезти 42 %. В профильном министерстве решили сменить поставщиков – сократить путь и возить из соседней страны.

"Для своевременной заготовки инертных материалов заключены договоры с двумя поставщиками с Саратовской и Тульской области Российской Федерации. Каждый завод готов поставлять от 500 до 1000 вагонов в месяц. На сегодняшний день поступило порядка 3,5 тысяч единиц полувагонов, из которых 2,8 тысяч полувагонов АО "Казақстан темір жолы" и 510 полувагонов из Российской Федерации. (…) В целях недопущения отставания от намеченных сроков реализации, подрядными организациями были ускорены работы по земляному полотну, для обеспечения устройства дорожного покрытия в 2023 году. В целом, в текущем году предусматривается полное открытие движения по всей протяженности реализуемых проектов".

Жители Жанибекского и Букейординского районов уже устав от обещаний властей, решили сами следить за ходом и качеством работ. По словам председателя совета ветеранов Жанибекского района Амангельды Уалиева, с открытием трассы жителям района больше не придется тратить на поездку в Уральск весь день. Пока сельчанам ближе и выгоднее за покупками и медпомощью ездить в приграничный Волгоградский район соседней страны.

"Строить дорогу начали в 2019 году, по разным причинам сроки строительства затягивались, откладывались. Всё это привело к неудобствам для населения, сейчас уже большая часть работы завершена, жители ждут, надеются, что, наконец-то, смогут тратить на поездку в город не сутки, а несколько часов. Два раза приезжал аким области, после этого хотя бы решили сдать участки дороги с первым слоем асфальта. Завершение работ, конечно же, даст экономический эффект, район будет развиваться", - считает Амангельды Уалиев.

Тем временем, в региональном филиале Национального центра качества дорожных активов сообщают: с начала текущего сезона в области нет ни одного дорожного проекта, по которому не было бы замечаний. В первую очередь, претензии экспертов касаются качества стройматериалов.

"В области нет собственных месторождений камня. Есть месторождения осадочных пород, которые можно использовать в нижних слоях основания или на участках объездных дорог. Но их никак нельзя использовать в конструктивных слоях дорожной одежды. А поскольку нет камня, в смету заложена перевозка с карьеров. Ближайшие находятся в Актобе, большая часть камня заходит именно оттуда. Еще один фактор – это отсутствие вагонов. Все это, естественно, связано с лишними накладными расходами и затратой времени. А все подрядчики – бизнесмены, которые стараются сэкономить время и деньги, поэтому зачастую используют некачественный материал с ближайших месторождений недозревшего камня",- объяснили в областном филиале НЦКДА.

С начала года сотрудники регионального филиала провели 150 проверок. По их отчёту, плохое качество строящихся дорог обусловлено сразу несколькими факторами.

"Это недостаток финансирования, некомпетентность кадров, некачественные материалы, нарушение технологии производства работ, некорректность принятых проектных решений (не обеспеченность водоотвода), движение большегрузного транспорта, не должное качество содержания построенных или отремонтированных участков, не соблюдение межремонтных сроков",- говорится в сообщении ЗКФ Национального центра.

Общеизвестно, что от состояния дорожной сети зависит экономическое развитие регионов. Хорошими в Казахстане сегодня оценивают чуть больше половины трасс республиканского значения. По дорогам местного значения этот показатель составляет 85 %. Эта цифры вызывала сомнение у парламентариев. Во время недавнего заседания сенатор Гауез Нурмухамбетов обратился к министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву.

"Порядка двух третей, а это 66 % дорог, в том числе треть дорог международного значения, имеют третье и пятое технические категории, с одной полосой движения в каждом направлении. Не лучше ситуация и с местными дорогами, по официальным данным которых только 15 % находятся в ненормативном состоянии. Эта цифра, учитывая жалобы населения, вызывает определенные сомнения. Несмотря на единые для всех регионов подходы к ремонту дорог, отмечается существенный разрыв в их состоянии в разрезе областей. К примеру, если в Мангистауской области в нормативном состоянии находятся 95 % дорог, то в Западно-Казахстанской этот показатель в 2,5 раза ниже. Это только 39%", - возмутился депутат.

Сенатор считает, что Казахстану необходимо провести диагностику, обследование и паспортизацию всех участков местных дорог и выработать оптимальный механизм финансирования их ремонта.

Глава МИИР отметил, что новая методика финансирования уже принята. Теперь деньги будут выделяться регионам в соответствии с коэффициентом изношенности дорог. По его словам, на дороги ЗКО в этом году направят 26 миллиардов тенге. Если все запланированные в регионе дорожно-ремонтные проекты будут реализованы в сроки, то доля дорог с твердым покрытием вырастет до 52%. А пока только за 4 месяца в регионе зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 20 %. Статистика погибших в ДТП не снижается, а сводки с автотрасс ужасают казахстанцев своей регулярностью.

Фото предоставлены жителями г. Уральск.