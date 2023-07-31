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Миллиарды тенге зарабатывают на добычи соли из озер в Павлодарской области
Добычу соли в Павлодарской области ведут лишь на нескольких озерах, при том, что всего в регионе более 50 подобных водоемов. Один из них, самый известный расположен вблизи Павлодара возле села Коряковка. Его особенность в том, что визуально озеро розовое, что сделало это место еще и туристическим объектом. Однако в июле озеро высохло, и люди забили тревогу, заявив об экологической катастрофе, причиной которой могла стать незаконная добыча соли. Как работает бизнес на соли в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Озеро вблизи Коряковки известно казахстанцам уже давно из-за своего розового цвета. Туристы приезжают сюда ради эффектных фото, однако в этом году вид знаменитого озера стал неприглядным. В соцсетях стали появляться жалобы на обмеление и незаконную добычу соли в водоеме.
"В соцсетях, в Facebook был выложен ролик, что здесь ведется незаконная добыча. Нашими сотрудниками, территориальным департаментом экологии был осуществлен выезд. Буквально в 100 метрах от поселка, ручным способом добывают соль, добыча ведется для своих нужд. Разрешения на добычу нет, но это местное население. Местные исторически добывали здесь соль с давних времен, кода еще города Павлодара не было", - рассказал заместитель председателя комитета экологического регулирования и контроля Ермек Умаров.
Коряковское озеро перспективно только в плане добычи соли. Общая площадь водоема более 11 тысяч гектаров. Официальное разрешение есть у предпринимателя, который использует 3 тысячи гектаров. Работает он здесь уже пятый год. Доходы, от промышленной добычи компания получает серьезные.
"По итогам прошлого года наше предприятие добыло около 6 тысяч тонн соли. Основные потребители: химическое производство, нефтяники, теплоэнергетики, коммунальные службы используют соль для посыпки дорог в зимний период. Мы получали экологическую экспертизу. Согласно закону прописаны все мероприятия, проводимые нами на озере, есть план. Проводятся общественные слушания, оценка воздействия на окружающую среду, все это прописано в плане. Самое основное – это выбросы. У нас экологически чистое производство. Берем из озера горную массу, промываем, очищаем, делаем готовый продукт и поставляем его на промышленные предприятия Казахстана", - заверят природопользователь Павел Левченко.
По его словам, обмеление озера не связано с добычей соли. В качестве доказательства он приводит фото 120-летней давности, которое находится в павлодарском музее Багаева. На снимке местного фотографа-краеведа, уверяет предприниматель, тот же самый пересохший водоем вблизи Коряковки, то есть исторически высыхание озера уже происходило. Специалисты называют это природным явлением, отмечая, что благодаря осенним и зимним осадкам озеро восстановится.
Напомним, что незаконная добыча и обмеление озера стало поводом для визита министра экологии. После жалоб в социальных сетях независимее экологи провели обследование водоема. Комиссия заключила, что обмеление произошло из-за природных явлений, в частности по причине редкой в этом году жары в регионе, говорят в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
Фото: Катерина Приходько.
Важно отметить, что добыча соли довольно прибыльное дело. Цена за тонну на отечественном рынке варьируется от 20 до 25 тысяч тенге. Сделав нехитрый расчет, выясняем, что только Коряковки предприниматель при добыче 6 тысяч тонн заработал минимум 120 миллионов тенге за сезон. Всего же в Павлодарской области 56 соленых озер, 28 из них закреплены за недропользователями, и лишь на 7 водоемах добывают соль.
"На территории Павлодарский области имеется пять контрактов. Добывают соль на озере Туздысор в сельской зоне города Экибастуза план 150 тысяч м3, озере Большой Таволжан в Успенском районе план 40 тысяч м3, озере Большой Калкаман в сельской зоне города Аксу план 85 тысяч м3. Есть добыча на озере Жамантуз в сельской зоне Экибастуза план 125 тысяч м3, озеро Тайконыр в Актогайском районе план 45,14 тысяч м3. Две лицензии по добыче соли выданы на озере Коряковка в Павлодарском районе и озере Малый Таволжан в Успенском районе", - привели данные в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
При добыче по плану выходит, что в Павлодарской области получают почти 450 тысяч кубических метров соли, общая стоимость которой минимум 9 миллиардов тенге. Между тем, соленые озера еще и прибыльны при добыче рачков Artemia salina, этим, к слову, предприниматели занимаются на всех 28 закрепленных за недропользователями водоемах. По данным чиновников, лимит на изъятие на последний год был 939,32 тонны рачков.
Кстати, соленые озера привлекательны и в плане туризма, но на этом большого дохода получить не удается. В Павлодарской области всего два водоема, куда приезжают отдыхающие: это Маралды в Щербактинском районе, и Калатуз в районе Аккулы. Еще в 15 километрах от Павлодара есть озеро Мойылды, которое используют в лечебных целях. Добычу соли здесь не ведут.
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