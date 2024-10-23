Миллиарды тенге сэкономлены в Казахстане благодаря антикоррупционным мерам в детсадах

В Казахстане в 2023-2024 годах в совершении уголовных правонарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, были изобличены 24 заведующих детских садов. Сумма причиненного ущерба составила 171,4 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

В целях исключения коррупционных рисков в данной сфере Антикоррупционной службой совместно с акиматами реализуются проекты по внедрению в дошкольных учреждениях информационных систем, позволяющих исключить коррупционные факторы.

"Например, в Алматинской и Кызылординской областях в целях автоматизации процессов учета посещаемости детей используются механизмы биометрической идентификации и QR-кода с формированием электронного табеля, согласно которому осуществляется подушевое финансирование. Принятые меры позволили предотвратить создание фиктивных детских садов, исключить приписки детей, фактически не посещающих дошкольные учреждения, и уже сэкономить порядка 3,8 млрд тенге бюджетных средств", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, Министерством просвещения в Шымкенте, Таразе и Туркестане реализуется пилотный проект ваучерного финансирования дошкольных учреждений.

"В Таразе этот проект позволил автоматизировать процесс зачисления детей в детские сады, сократить очередь на получение ваучера практически до нуля, выявить порядка 9 000 детей, фактически не посещающих детские сады и сэкономить за два месяца 600 млн тенге бюджетных средств", - добавили в Антикоре.

21 октября т.г. на оперативном совещании председатель агентства поручил масштабировать работу в данном направлении, в том числе взять на сопровождение пилотный проект, реализуемый Министерством просвещения.