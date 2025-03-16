Комитет государственных доходов РК продолжает выявлять компании, которые пытаются не доплачивать налоги с помощью хитрых, но незаконных схем. Проверки уже затронули 633 предприятия, включая строительные фирмы и торговые компании, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве предупредили: обход налогов может обернуться не только штрафами, но и серьезными последствиями.

"Ранее по итогам анализа в адрес 633 налогоплательщиков, в том числе 172 работающим в строительной отрасли и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода. При отборе налогоплательщиков учитывались низкая налоговая нагрузка, отсутствие наёмных работников и активов у поставщиков, приобретение работ и услуг у поставщиков, применяющих специальные налоговые режимы (при условии, что взаиморасчеты с такими поставщиками превышают 150 млн. тенге), а также приобретения работ и услуг у собственных работников и другие критерии, свидетельствующие о низкой вероятности их оказания", — сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что некоторые компании буквально играют в прятки с налогами, но технологии и аналитика работают против них. Если бизнес заключает сомнительные сделки, подает отчетность с одного компьютера на десятки фирм или нанимает собственных сотрудников в качестве подрядчиков – все это рано или поздно всплывает.

Так, одна из компаний провела сделки на 1,6 млрд тенге с 22 индивидуальными предпринимателями, которые на самом деле работали в этой же фирме. У 11 из них либо не было сотрудников вообще, либо числился один человек, хотя работы требовали больших трудозатрат.

Еще один тревожный сигнал – фиктивные поставщики. Например, 23 компании выписывали счета-фактуры на 485 млн тенге с одного и того же компьютера, а ещё 15 фирм сдавали в аренду спецтехнику и помещения на 167 млн тенге, не имея их в собственности.

Также в КГД упомянули и фальшивые счета-фактуры, это не только нарушение налогового законодательства, но и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

КГД призывает предпринимателей вести честный бизнес, своевременно уплачивая налоги.