Миллиарды тенге использовали неэффективно в Казахстане в 2023 году

Министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента представил отчет "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год", передаёт BaigeNews.kz.

Мади Такиев сообщил, что годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге.

"Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резерв Правительства – 27 млрд тенге. Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге", - заявил он.

Информацию подтвердил глава ВАП.