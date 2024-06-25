Миллиарды тенге долга за топливо накопили ТЭЦ Казахстана

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал, за ремонтом каких ТЭЦ будет дополнительное внимание, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством определены энергопредприятия к подготовке к отопительному периоду которых будет дополнительное внимание. Это ТЭЦ Риддера, Экибастузская ТЭЦ, ТЭЦ-2 Темиртау, Жезказганская ТЭЦ. Из-за переносов части ремонтов с 2023 на 2024 год на электростанциях ТОО "МАЭК" необходимо ускорить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования. На Кентауской ТЭЦ не начат ремонт котла № 5, а по реконструкции котлов № 8, 11 имеется отставание (от 3 до 24 суток). А реконструкция котлов № 7 и 12 только начата. На Степногорской ТЭЦ отмечены переносы сроков ремонтов на более поздний срок", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Не соблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования, по его словам, отмечается на электрических станциях в Жамбылской (АО "Таразэнергоцентр" ТЭЦ-4), Карагандинской (АО "Qarmet" ТЭЦ-2, ГРЭС Топар) и Павлодарской (АО "Павлодарэнерго") областях.

Указал глава Минэнерго и на значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.