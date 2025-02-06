Завершился госаудит эффективности политики цифрового развития. Его результаты рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Аудиторы проверили Центр поддержки цифрового правительства, АО "Национальные информационные технологии", Парк инновационных технологий, технопарк Astana Hub и другие.

Как сообщается, проведенный аудит выявил ряд недостатков и факторов, сдерживающих темпы цифрового развития республики.

Наблюдается нехватка отечественных информационных технологий и зависимость от импорта данных технологий и средств информатизации.

"Установлено некачественное оказание услуг по развитию архитектуры "электронного правительства": на архитектурном портале отсутствует точный учет сведений об объектах информатизации, по 49 системам нет необходимых документов, по 29 информсистемам не указаны статусы о жизненном цикле, 115 систем находятся в опытной эксплуатации более 1 года", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов аудита, на создание 5 центров технологического развития и 1 венчурного фонда в рамках АКФ "Парк инновационных технологий" в 2016-2017 годах из бюджета было выделено 4,9 млрд тенге. Деятельность 3 центров в итоге оказалась нецелесообразной и безрезультативной, 2 компании функционируют без перспективных планов развития. Таким образом, 3 млрд тенге использованы неэффективно.

Результативность и успешность инвестиций в 95 стартапов, профинансированных за счет бюджета через АКФ "ПИТ" на сумму свыше 987 млн тенге, не подтверждается. При этом 32 организации, получившие финансирование в 2018-2020 годах, ликвидированы, 18 из них – в принудительном порядке. Еще 21 компания представляет нулевые формы налоговой отчетности, что говорит об отсутствии деятельности.

"Помимо бюджетных средств, в АКФ "ПИТ" с 2015 по 2024 год поступил 41 млрд тенге от недропользователей в качестве обязательств по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). При этом экспертная комиссия АКФ "ПИТ" не несет ответственности за обеспечение НИОКР, что ставит под сомнение транспарентность и однородность принимаемых решений в данном направлении. В результате 179 проектов на 14,8 млрд тенге в основном были направлены на решение текущих задач бизнеса и не содействовали развитию науки и созданию новых технологий", - информирует Высшая аудиторская палата.

Кроме того, выявлены факторы, способствующие выводу средств, предусмотренных для реализации проектов НИОКР, что требует срочного введения прозрачных механизмов управления и отчетности в АКФ "ПИТ".

АО "Национальные информационные технологии" обслуживает 34 информсистемы, 85% из которых имеют устаревшие технологии и функционируют на монолитном коде, что делает их нерационально масштабными для обновлений и изменений. Из 50 объектов информатизации, закрепленных за АО "НИТ", 28 информсистем и 1 аппаратно-программный комплекс фактически не сопровождаются вследствие их неактуальности.

В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге.

Неэффективное планирование бюджетных средств и активов составило 2,2 млрд тенге, а их неэффективное использование – 46,5 млрд тенге.