Завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода "Астрахань-Мангышлак", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Генпрокуратура, в совершении хищении подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании подрядчика и учредитель проектной организации.

"В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора", - говорится в сообщении.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на миллионы тенге завысил стоимость водопровода подрядчик в Павлодарской области