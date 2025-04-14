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Миллиарды на воде: Дело о хищении при реконструкции водопровода дошло до суда

Сегодня, 12:29
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: pixabay.com

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода "Астрахань-Мангышлак", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Генпрокуратура, в совершении хищении подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании подрядчика и учредитель проектной организации.  

"В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора", - говорится в сообщении.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на миллионы тенге завысил стоимость водопровода подрядчик в Павлодарской области

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