Миллиарды на воде: Дело о хищении при реконструкции водопровода дошло до суда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода "Астрахань-Мангышлак", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Генпрокуратура, в совершении хищении подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании подрядчика и учредитель проектной организации.
"В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора", - говорится в сообщении.
Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что на миллионы тенге завысил стоимость водопровода подрядчик в Павлодарской области
Самое читаемое
- Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 зданий
- Около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане
- В результате землетрясения в Таджикистане погиб трёхлетний ребёнок
- Разгрузка части дорог Астаны ждёт водителей уже в этом году
- Ночующий в Ламборджини американский путешественник заблудился в Уральске