Миллиардные хищения в спорте выявил Антикор

С начала текущего года Антикоррупционной службой зарегистрировано 59 уголовных правонарушений с установленным ущербом 1,3 миллиарда тенге. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в рамках оказания услуг по тренировке детей по программе "Artsport"", - сказал Данияр Бигайдаров.

Наряду с этим установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов "Азиатских игр-2023", спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты. Общая сумма ущерба по указанным фактам составила 746 миллионов тенге.

В Атырауской области завершено уголовное дело в отношении руководителя областного управления физической культуры и спорта.

"Ему инкриминировано получение взятки в сумме 1,7 миллиона тенге от тренера подведомственного Центра подготовки Олимпийского резерва за выделение бюджетных средств для организации выезда спортсменов на учебно-тренировочные сборы. Расследованием также установлена его причастность к иным преступлениям, повлекшим причинение крупного ущерба государству. По указанным уголовным делам идет ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебных расследований", - сообщил Бигайдаров.

В Восточно-Казахстанской области изобличены работник регионального управления спорта и руководство подведомственной организации в хищении 80 миллионов тенге, выделенных на фиктивные учебно-тренировочные сборы.

Судом Медеуского района Алматы осуждены руководитель отдела экономики и финансов Управления спорта и бухгалтеры городского Центра подготовки олимпийского резерва. Они совершили хищение бюджетных средств в сумме более 171 миллиона тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в Центре. Приговором суда им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.