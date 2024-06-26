Миллиардные хищения в Алматинском метро: суд вынес приговор фигурантам дела

Алмалинским районным судом г.Алматы оглашен приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

“В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые, будучи руководителями КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс", ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис", в группе лиц, при строительстве станций - "Сарыарка" и "Достык", в период с июня 2018 года по август 2020 года, путем финансовых махинаций, в том числе завышения стоимости оборудования (практически в 10 раз), регулярно через подставные фирмы выводили крупные суммы денег”, - говорится в сообщении.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы (основные фигуранты от 7 до 8 лет) с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.