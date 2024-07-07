Британский миллиардер раздаст сотрудникам 650 млн долларов

Британский миллиардер Марк О’Хара решил поделить 650 млн долларов от продажи своей компании Preqin по обработке финансовых данных с сотрудниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.

Компания была основана в 2002 году, доля О’Хары и его супруги в ней составляла 80%. Летом 2024 года одна из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock купила Preqin, сумма сделки составляет 3,32 млрд долларов.

По данным издания, последние три года Preqin "достигла рекордных показателей", а прибыль компании ежегодно увеличивалась примерно на 20%.

Отмечается, что после завершения продажи компании британец получит около 2,6 млрд долларов, что позволит супругам войти в топ-100 самых богатых людей Соединённого Королевства. Остальные 20% прибыли от продажи компании предприниматель решил разделить между руководством и работниками Preqin.