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Миллиард тенге штрафа заплатит китайская компания, работающая в ВКО

Сегодня, 11:23
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
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Фото: pixabay.com

По требованию Специализированной природоохранной прокуратуры ВКО Департаментом экологии проведена проверка ТОО "Китайская компания по строительству и развитию Синьсин", передаёт BaigeNews.kz.

Проверкой установлены нарушения экологического законодательства – эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории.

Постановлением инспектора Товарищество привлечено к административной ответственности.

Указанное постановление Товариществом обжаловано в Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

Постановлением Суда вина компании установлена с наложением штрафа 1 млрд тенге.

Была подана жалоба в вышестоящий суд, постановлением апелляционной инстанции решение 1-й инстанции оставлено без изменения. 

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