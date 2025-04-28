Сегодня, 11:23

Сегодня, 11:23

По требованию Специализированной природоохранной прокуратуры ВКО Департаментом экологии проведена проверка ТОО "Китайская компания по строительству и развитию Синьсин", передаёт BaigeNews.kz.

Проверкой установлены нарушения экологического законодательства – эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории.

Постановлением инспектора Товарищество привлечено к административной ответственности.

Указанное постановление Товариществом обжаловано в Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

Постановлением Суда вина компании установлена с наложением штрафа 1 млрд тенге.

Была подана жалоба в вышестоящий суд, постановлением апелляционной инстанции решение 1-й инстанции оставлено без изменения.