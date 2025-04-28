Миллиард тенге штрафа заплатит китайская компания, работающая в ВКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По требованию Специализированной природоохранной прокуратуры ВКО Департаментом экологии проведена проверка ТОО "Китайская компания по строительству и развитию Синьсин", передаёт BaigeNews.kz.
Проверкой установлены нарушения экологического законодательства – эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории.
Постановлением инспектора Товарищество привлечено к административной ответственности.
Указанное постановление Товариществом обжаловано в Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.
Постановлением Суда вина компании установлена с наложением штрафа 1 млрд тенге.
Была подана жалоба в вышестоящий суд, постановлением апелляционной инстанции решение 1-й инстанции оставлено без изменения.