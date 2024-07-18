Миллиард тенге отдали мошенникам жители Актау

В Актау мошенники представлялись посредниками по продаже конфискованных авто и недвижимости. Таким образом им удалось обмануть 39 человек и заработать миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности дела сообщили в прокуратуре региона.

Мошенники представлялись уполномоченными лицами, реализующими конфискованные автомобили и недвижимое имущество по цене ниже рыночной. Они арендовали на территории Актау ряд дорогостоящих квартир, выдавая их за конфискованное имущество. Для большей убедительности заселяли потенциальных покупателей, получали деньги и обещали оформить правоустанавливающие документы позже.

В результате преступных действий пострадало 39 лиц, которым причинён материальный ущерб на сумму около одного миллиарда тенге.

Приговором Актауского городского суда двое граждан осуждены по статье 190 УК РК с назначением максимального наказания - девять и 10 лет лишения свободы.