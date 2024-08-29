Милана Красавцева вышла в четвертьфинал Паралимпиады

Казахстан начал Паралимпийские игры с победы: Милана Красавцева прошла в четвертьфинал, сообщает передаёт BaigeNews c cсылкой на Паралимпийский комитет.
В весовой категории до 54 кг (класс К44) по пара таеквондо, по результатам жеребьевки Милана Красавцева встретилась в квалификационном бою с Геральдо Диас из Доминиканской Республики.
Основной бой завершился вничью со счетом 8:8. В дополнительном раунде, Милана одержала победу со счетом 10:8, обеспечив себе выход в четвертьфинал.
В следующем этапе наша спортсменка встретится с Джессикой Гарсией Куиджано из Мексики.