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Милана Красавцева вышла в четвертьфинал Паралимпиады

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Милана Красавцева вышла в четвертьфинал Паралимпиады Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Казахстан начал Паралимпийские игры с победы: Милана Красавцева прошла в четвертьфинал, сообщает передаёт BaigeNews c cсылкой на Паралимпийский комитет.

В весовой категории до 54 кг (класс К44) по пара таеквондо, по результатам жеребьевки Милана Красавцева встретилась в квалификационном бою с Геральдо Диас из Доминиканской Республики.

Основной бой завершился вничью со счетом 8:8. В дополнительном раунде, Милана одержала победу со счетом 10:8, обеспечив себе выход в четвертьфинал.

В следующем этапе наша спортсменка встретится с Джессикой Гарсией Куиджано из Мексики.

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