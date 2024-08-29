Милана Красавцева продолжит борьбу на Паралимпиаде: впереди утешительный бой

Сегодня на Паралимпийских играх Милана Красавцева приняла участие в четвертьфинальном поединке по пара таеквондо в весовой категории до 52 килограммов (класс К44). В упорной схватке против чемпионки мира из Мексики казахстанка уступила со счётом 10:8, передаёт BaigeNews.kz.

Однако для Миланы соревнования не заканчиваются.

Cегодня в 20:20 по времени Астаны она выйдет на татами в утешительном поединке против представительницы Египта Сальмы Али Абдал Монем Хассан.