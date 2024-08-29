Милана Красавцева продолжит борьбу на Паралимпиаде: впереди утешительный бой
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
85Фото: t.me/senate_kz
Сегодня на Паралимпийских играх Милана Красавцева приняла участие в четвертьфинальном поединке по пара таеквондо в весовой категории до 52 килограммов (класс К44). В упорной схватке против чемпионки мира из Мексики казахстанка уступила со счётом 10:8, передаёт BaigeNews.kz.
Однако для Миланы соревнования не заканчиваются.
Cегодня в 20:20 по времени Астаны она выйдет на татами в утешительном поединке против представительницы Египта Сальмы Али Абдал Монем Хассан.
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