Милад Карими завоевал "золото" в Ташкенте

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15.033 балла.

Второе место занял китаец Хао Тянь - 14.300. Бронзовой медалью отметился Цзяолэй Ляо (Китай) - 13.800.

Отметим, что Карими в Ташкенте завоевал три награды. Он также стал вторым в многоборье и в вольных упражнениях. Нариман Курбанов поднялся на первую ступень пьедстала в упражнениях на коне.