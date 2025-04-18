Милад Карими завоевал "золото" этапа Кубка мира в Дохе
В копилке команды три медали.
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
153Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала три медали на этапе Кубка мира в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
В вольных упражнениях лучшим стал Милад Карими. Он получил от судей 14,466 балла. Следом финишировал Алтынхан Темирбек - 13,633.
Замкнул тройку Сэм Мостоуфи (Великобритания) - 13,600.
Казахстанец Нариман Курбанов успешно выступил в финале упражнений на коне - набрал 14,566 балла, став бронзовым призером ЭКМ.
Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) - 14,700. Яньмин Хун их Китая показал второй результат - 14,666.
Зейнолла Идрисов финишировал четвертым - 14,200.
19 апреля Карими поборется за медаль в упражнениях на перекладине. Темирбек выступит в финале в опорном прыжке.
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