Милад Карими завоевал вторую медаль Универсиады-2023 за день

Казахстанец Милад Карими завоевал "бронзу" в опорном прыжке на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Казахстанский атлет занял третье место в финальных соревнованиях в опорном прыжке, уступив спортсменам из Украины и Тайбэя.

Ранее Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль на Универсиаде в мужских вольных упражнениях, завоевав "серебро". Он также поборется за медали на перекладине.

Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в этот же день занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266.

На данный момент у Казахстана в активе 18 наград: одна золотая, семь серебряных и десять бронзовых.

31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.