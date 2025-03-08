Предстатель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем серебряной медали этапа Кубка мира в Баку Азербайджан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский спортсмен показал второй результат в вольных упражнениях.

В финале Карими набрал 14,300 балла. Это результат принес ему "серебро".

Победу одержал Егор Шарамков из Беларуси - 14,600. Замкнул тройку лучших украинец Назар Чепурный - 13, 633.

Добавим, что Милад также выступит в финале упражнений на перекладине.