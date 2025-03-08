Милад Карими завоевал серебро этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Он показал второй результат в вольных упражнениях.
Сегодня, 13:46
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Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
162Фото: НОК РК
Предстатель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем серебряной медали этапа Кубка мира в Баку Азербайджан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Казахстанский спортсмен показал второй результат в вольных упражнениях.
В финале Карими набрал 14,300 балла. Это результат принес ему "серебро".
Победу одержал Егор Шарамков из Беларуси - 14,600. Замкнул тройку лучших украинец Назар Чепурный - 13, 633.
Добавим, что Милад также выступит в финале упражнений на перекладине.
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