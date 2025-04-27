Казахстанский гимнаст Милад Карими одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в Каире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен стал лучшим в вольных упражнениях, набрав 14,133 балла в финале.

Карими опередил болгарина Эдди Пенева, который показал результат 13,966, и украинца Назара Чепурного, который замкнул тройку с результатом 13,866.

Эта победа позволила Карими занять первое место в общем зачете Кубка мира по вольным упражнениям.

Завтра, 28 апреля, он примет участие в финале упражнений на перекладине, где будет бороться за очередную медаль.

Сегодня, 27 апреля, также в борьбу за медали вступят казахстанские гимнасты Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов, которые будут соревноваться в упражнениях на коне.

Добавим, что на предыдущем этапе Кубка мира в Дохе Карими завоевал две золотые медали в вольных упражнениях и на перекладине.