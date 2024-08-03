Милад Карими вошёл в пятёрку лучших гимнастов на Олимпиаде-2024

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он боролся за награду в вольных упражнениях.

Карими за выполнение своей соревновательной программы получил от судей 14.500 балла. Это позволило ему занять итоговое пятое место.

Фото: Сали Сабиров

Победу одержал Карлос Юло (Филиппины) - 15.000. Вторым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14.966. Замкнул тройку лучших британец Джейк Джармэн - 14.933.

Добавим, что также сегодня, 3 августа, в финале выступит гимнаст Нариман Курбанов. Начало в 20:16.