Милад Карими вошёл в пятёрку лучших гимнастов на Олимпиаде-2024
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
134Фото: Сали Сабиров
Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он боролся за награду в вольных упражнениях.
Карими за выполнение своей соревновательной программы получил от судей 14.500 балла. Это позволило ему занять итоговое пятое место.
Фото: Сали Сабиров
Победу одержал Карлос Юло (Филиппины) - 15.000. Вторым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14.966. Замкнул тройку лучших британец Джейк Джармэн - 14.933.
Добавим, что также сегодня, 3 августа, в финале выступит гимнаст Нариман Курбанов. Начало в 20:16.