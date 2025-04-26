Казахстанский гимнаст Милад Карими уверенно продолжает выступление на этапе Кубка мира в Каире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен вышел во второй финал соревнований, заняв первое место в квалификации упражнений на перекладине с результатом 14,066 балла.

Днем ранее Карими также возглавил отбор в вольных упражнениях, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.

В опорном прыжке выступал Алтынхан Темирбек, но с 13-м результатом не смог пройти в финал.

Ранее стало известно, что за медали в упражнениях на коне продолжат борьбу Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов. Финальные выступления на этапе в Каире запланированы на 27 и 28 апреля.