Милад Карими снова лидирует на этапе Кубка мира в Каире
Спортсмен вышел во второй финал соревнований.
Сегодня, 22:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
146Фото: НОК РК
Казахстанский гимнаст Милад Карими уверенно продолжает выступление на этапе Кубка мира в Каире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен вышел во второй финал соревнований, заняв первое место в квалификации упражнений на перекладине с результатом 14,066 балла.
Днем ранее Карими также возглавил отбор в вольных упражнениях, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.
В опорном прыжке выступал Алтынхан Темирбек, но с 13-м результатом не смог пройти в финал.
Ранее стало известно, что за медали в упражнениях на коне продолжат борьбу Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов. Финальные выступления на этапе в Каире запланированы на 27 и 28 апреля.