Милад Карими победил на этапе кубка мира по спортивной гимнастике

Фото: olympic.kz

Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в азербайджанском Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Гимнаст показал лучший результат в финале вольных упражнений. За свое выступление он набрал 14.200 балла.

Второе место занял Илья Ковтун из Украины. Райли Луус (США) отметился третьим местом.