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olympic.kz Сегодня, 18:24
116
Сегодня, 18:24
116
Фото: olympic.kz

Милад Карими победил на этапе кубка мира по спортивной гимнастике

Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в азербайджанском Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Гимнаст показал лучший результат в финале вольных упражнений. За свое выступление он набрал 14.200 балла.

Второе место занял Илья Ковтун из Украины. Райли Луус (США) отметился третьим местом.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:24
116
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