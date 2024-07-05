Микроспутник запустят в космос студенты из Алматы

Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Северо-Западный политехнический университет КНР подписали соглашение о проведении микроспутниковых научных исследований, передаёт BaigeNews.kz.

Договорённость достигнута в ходе переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

Инициатива впервые реализуется среди казахстанских вузов.

"Совместная работа открывает путь к исследованиям космоса, подготовке квалифицированных специалистов и разработке общих спутников. Это также даёт возможность проводить дистанционные исследования Земли с помощью микроспутника", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

Северо-Западный политехнический университет является лидером по запуску космических объектов в КНР.

"Целью проекта является разработка оборудования для гравиметрических измерений, включающего специальную наземную станцию и передатчик на борту спутника для выявления плотностных неоднородностей в земной коре и мантии. Данная полезная нагрузка предназначена для решения фундаментальных задач по исследованию геодинамических процессов на больших глубинах", - отметили в ведомстве.

Микроспутник, реализованный совместно двумя университетами, планируют запустить в космос в рамках Года экологии ШОС и 90-летия КазНУ.