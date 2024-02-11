Микрорайон в Караганде остался без воды из-за коммунальной аварии
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В микрорайоне Голубые Пруды продолжают устранять водопроводную аварию, которая произошла вчера, 10 февраля. Во время работ по устранению дефекта возникли сложности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.
Дефект возник вечером 10 февраля, подачу воды отключили в 23:45. Ремонтные работы длились всю ночь.
В данный момент без холодного водоснабжения находятся потребители, проживающие по следующим адресам: микрорайон Голубые Пруды, 4, 4/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Как отмечают специалисты, сложности в выполнении работ заключаются в том, что водопровод проходит под лотками теплотрассы глубиной более пяти метров. Грунт "плывёт", поэтому работы проводятся вручную под смежными коммуникациями.
Жителям организован подвоз воды.
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