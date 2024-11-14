Микрорайон Уральска заливает сточными водами

В Уральске дворы жителей микрорайона и дачников второй год заливает содержимым канализации. Зимой и летом запах в округе стоит невыносимый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Такая картина сейчас в микрорайоне Самал-1. Раньше здесь был дачный массив, но сейчас многие имеют городскую прописку и живут постоянно.

"Видите сами, сколько там уже во дворе мочи! Соседи к дому подъехать не могут, всё уже затоплено фекалиями. Запах стоит невозможный. Кто приедет, допустим, в гости, он сразу забегает, нос затыкает: "Что за запах?" Ну вот так… Объясняем, что такая ситуация. Два года вот такое уже продолжается", – говорит местный житель Марат Рахимберлиев.

Люди говорят, что обращались во все инстанции, а в ответ получают лишь отписки. Обращались в акимат, горводоканал. В министерстве экологии им посоветовали решать вопрос на местном уровне.

Жители микрорайона называют происходящее настоящим экологическим бедствием и опасаются вспышки опасных заболеваний. От сточных вод гибнут плодово-ягодные насаждения и многие дачники побросали свои участки.

В "Батыс су арнасы" причиной переливов стоков через колодцы назвали регулярно забивающуюся канализацию, а ближайшая насосная станция в аварийном состоянии. Работать нормально коллектор начнёт только когда закончат реконструкцию.

"Пока ждём реализации проекта. В этом году только вот в конце года начата реконструкция. Этот объект переходящий. В следующем году ожидаем завершения реконструкции. И надеемся, что этой проблемы в дальнейшем не будет после реализации данного проекта", – сказал главный инженер ТОО "Батыс су арнасы" Аян Ильясов.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре. Там сообщили, что обращение жителей снова перенаправили в акимат, департамент экологии и СЭС. И обещали взять всё под свой контроль.