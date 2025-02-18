Прокуратура Актюбинской области в ходе мониторинга уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, выявила нарушения в деятельности финансовых организаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что сотрудники микрофинансовых организаций выдавали кредиты без проведения биометрической идентификации заёмщиков. Это позволило мошенникам оформлять займы на граждан без их ведома. Кроме того, выявлены факты незаконного открытия банковских счетов на иностранных граждан, которые не пересекали границу и не въезжали в Казахстан. Между тем, по закону личное присутствие при открытии счёта является обязательным", - уточнили в надзорном ведомстве.