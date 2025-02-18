  • 18 Февраля, 17:36
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Микрофинансовые компании помогли мошенникам обокрасть актюбинцев - прокуратура

Начато пять досудебных расследований.

Сегодня, 16:39
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baigenews.kz Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
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Фото: baigenews.kz

Прокуратура Актюбинской области в ходе мониторинга уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, выявила нарушения в деятельности финансовых организаций, передаёт BaigeNews.kz

"Установлено, что сотрудники микрофинансовых организаций выдавали кредиты без проведения биометрической идентификации заёмщиков. Это позволило мошенникам оформлять займы на граждан без их ведома. Кроме того, выявлены факты незаконного открытия банковских счетов на иностранных граждан, которые не пересекали границу и не въезжали в Казахстан. Между тем, по закону личное присутствие при открытии счёта является обязательным", - уточнили в надзорном ведомстве. 

Прокуратурой Актобе начато пять досудебных расследований по статье 250 УК (Злоупотребление полномочиями) и статье 254 УК (Недобросовестное отношение к обязанностям). 

Органами уголовного преследования проводятся необходимые следственные действия для принятия окончательного процессуального решения.

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