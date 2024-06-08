Микроавтобус сгорел в Алматинской области
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
136Фото: МЧС РК
В селе Бескайнар Алматинской области загорелся микроавтобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Салон транспорта выгорел полностью
"Огнеборцы ликвидировали горение машины. Пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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