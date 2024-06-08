  • 8 Июня, 18:14
  • BAIGENEWS

Микроавтобус сгорел в Алматинской области

Сегодня, 16:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: МЧС РК

В селе Бескайнар Алматинской области загорелся микроавтобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Салон транспорта выгорел полностью

"Огнеборцы ликвидировали горение машины. Пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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