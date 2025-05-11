Микроавтобус, в салоне которого находились 15 человек, застрял в грязевой массе в Сарыкольском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели на автомобиле высокой проходимости "Вахтовка" отбуксировали застрявшую машину на сухой участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался. Путники продолжили свой путь.

Как выяснилось, туристы возвращались с мавзолея "Барак батыр". Так как после дождя дорога раскисла, они застряли в грязевой массе.