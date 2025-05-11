  • 11 Мая, 02:44
  • BAIGENEWS

Микроавтобус с туристами застрял в грязи в Актюбинской области

Туристы возвращались с мавзолея "Барак батыр".

Сегодня, 01:11
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
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Фото: МЧС РК

Микроавтобус, в салоне которого находились 15 человек, застрял в грязевой массе в Сарыкольском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели на автомобиле высокой проходимости "Вахтовка" отбуксировали застрявшую машину на сухой участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался. Путники продолжили свой путь.

Как выяснилось, туристы возвращались с мавзолея "Барак батыр". Так как после дождя дорога раскисла, они застряли в грязевой массе. 

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