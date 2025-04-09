Микроавтобус с детьми врезался в остановку в Косшы, семь малышей в больнице
В Косшы микроавтобус с детьми врезался в остановку после столкновения с маршруткой.
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9 апреля 2025 года в городе Косшы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовал микроавтобус с детьми. Авария произошла около 7 утра в жилом массиве "Лесная поляна", возле дома №2. В результате столкновения микроавтобуса с маршрутным автобусом марки "Ивеко" последний врезался в автобусный павильон, передаёт BaigeNews.kz.
В микроавтобусе, перевозившем детей в детский сад, находились 10 малышей. Семь из них были доставлены в городскую больницу Астаны для дальнейшего медицинского обследования. К счастью, другие дети не пострадали, но все они были подвергнуты осмотру медиками.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые проводят необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств аварии и определения виновных. После завершения расследования будут приняты все соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что 17 детей погибли за два месяца в ДТП в Казахстане.
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