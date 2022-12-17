Микроавтобус с детьми перевернулся в Актобе. Один ребёнок погиб

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в ДТП. Один ребёнок погиб, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла сегодня, 17 декабря.

"На 68-м километре автодороги Актобе — Болгарка — Шубаркудук, опрокинулся автомобиль Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находилось 11 человек, в том числе девять детей, 2010-2011 годов рождения, ехавшие из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу.

В результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, остальные восемь доставлены в ОДКБ города Актобе", — говорится в сообщении.

Казахстанцам напомнили о том, что перед выполнением перевозок детей не позднее трёх суток до назначенного срока необходимо представить заявку для их сопровождения сотрудниками полиции.