МИИР снова вводит запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом

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Шестимесячный запрет на вывоз из страны угля автомобильным транспортом вновь вводят с 26 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Так, запрещено вывозить с территории РК уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твёрдого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата, говорится в документе.

Отметим, что осенью прошлого года правительство уже вводило временный запрет на вывоз угля автотранспортом из-за фактов вывоза твёрдого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи. Срок запрета также составлял полгода.