МИИР опубликовал рейтинг регионов с лучшими дорогами в Казахстане

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подвели предварительные итоги года и назвали регионы Казахстана с лучшими дорогами, передает BaigeNews.kz.

"По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях, худшее состояние в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях", - сообщили в Комитете автомобильных дорог МИИР РК.

В 2022 году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тысяч километров местных дорог, из которых завершены 2,6 тысяч километров. На эти цели было выделено 372 миллиарда тенге. В рамках развития местной сети в стране реализуются 486 проектов: по капитальному и среднему ремонту – 391, по строительству и реконструкции 95 проектов. До конца текущего года запланировано завершение 164 проекта по ремонту, 6 проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

"Завершается реконструкция автомобильной дороги "Лавровка-Чкалово" километров 160-168 в Северо-Казахстанской области, реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Айтеке би-Басыкара" в Кызылординской области, строительство первой очереди восточной объездной дороги в городе Шымкент", - отметили в МИИР.

Кроме того, в этом году завершаются работы по благоустройству продолжения проспекта Абая в городе Алматы, которая является одной из шести радиальных дорог к проекту БАКАД. По итогам проведенных работ доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85% к концу года. К слову, подведены и предварительные итоги по областям.