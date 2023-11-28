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Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Сегодня, 22:14
АВТОР
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instagram.com/boyarskiy_official Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: instagram.com/boyarskiy_official

Артист Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Данные о диагнозе разнятся, передаёт BaigeNews.kz.

Российские СМИ пишут, что артиста забрали в Мариинскую больницу.

Сын актёра сообщил RT, что Боярский перенёс инфаркт и сейчас чувствует себя нормально.

"Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", - сказал Сергей Боярский.

В то же время PR-менеджер артиста Надежда Дуванова сообщила Telegram-каналу SHOT, что музыканта перевели из реанимации в палату кардиологии, инфаркт у него не подтвердился. 

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