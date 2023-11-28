Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Артист Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Данные о диагнозе разнятся, передаёт BaigeNews.kz.

Российские СМИ пишут, что артиста забрали в Мариинскую больницу.

Сын актёра сообщил RT, что Боярский перенёс инфаркт и сейчас чувствует себя нормально.

"Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", - сказал Сергей Боярский.

В то же время PR-менеджер артиста Надежда Дуванова сообщила Telegram-каналу SHOT, что музыканта перевели из реанимации в палату кардиологии, инфаркт у него не подтвердился.