Михаил Зыгарь и Султан Акимбеков расскажут о строительстве "Нового Казахстана"

Фото: коллаж BaigeNews.kz

Сегодня в 18:00 на публичной площадке SöZ Astana Public Talk побеседуют на тему "Казахстан на развилке трансформации", передаёт BaigeNews.kz.

В роли спикеров выступят известный писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь и казахстанский историк, политолог Султан Акимбеков.

Участники дикуссии обсудят тему строительства "Нового Казахстана". Спикеры поделятся своим видением подходов к изменению общественного устройства, а также ответят на вопросы аудитории.