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  • Михаил Зыгарь и Султан Акимбеков расскажут о строительстве "Нового Казахстана"
коллаж BaigeNews.kz Сегодня, 17:12
187
Сегодня, 17:12
187
Фото: коллаж BaigeNews.kz

Михаил Зыгарь и Султан Акимбеков расскажут о строительстве "Нового Казахстана"

Сегодня в 18:00 на публичной площадке SöZ Astana Public Talk побеседуют на тему  "Казахстан на развилке трансформации", передаёт BaigeNews.kz.

В роли спикеров выступят известный писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь и казахстанский историк, политолог Султан Акимбеков.

Участники дикуссии обсудят тему строительства "Нового Казахстана". Спикеры поделятся своим видением подходов к изменению общественного устройства, а также ответят на вопросы аудитории.

 

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Сегодня, 17:12
187
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